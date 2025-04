Bitva o extraligové finále mezi Spartou a brněnskou Kometou: Víme, jakou mají sílu, varuje Řepík

V neděli večer se rozhodne o tom, kdo bude soupeřem hokejistů Pardubic v extraligovém finále. Soupeře Východočechů určí sedmý zápas série mezi Spartou a Kometou.

„Je to o jednom zápase. Je to o tom, kdo na to bude víc fyzicky a psychicky připravený a kdo bude mít víc nervů, tak vyhraje,“ říká lakonicky útočník Sparty Tomáš Hyka.

Jeho tým šel do série, coby vítěz základní části, jako favorit. Jenže Kometa se v sezoně postupně zlepšovala. Stoupala tabulkou až na čtvrtou příčku, ve čtvrtfinále přešla přes Karlovy Vary a v semifinále trápí Spartu obětavým kolektivním výkonem.

„My víme, jakou sílu oni mají. My musíme vyndat áčkový zápas, bez toho to nepůjde a já doufám, že se na to připravíme, odvedeme maximum a doma zvítězíme,“ věří se čtyřmi brankami nejlepší střelec série Michal Řepík.

Sebevědomě ale půjdou do sedmého zápasu i hosté.

„Dokázali jsme, že jsme s nimi schopni hrát a že je můžeme porazit i doma. My tam s tím jedeme, máme sebevědomí, věříme si na ně. Když budeme hrát, co máme, tak věřím, že budeme úspěšní,“ věří Šimon Stránský.

Rozhodne statistika?

V Praze Kometa vyhrála hned úvodní duel, pak doma třetí a pátý zápas série. Podle téhle statistiky, výher v lichých duelem by tam měla postoupit Kometa.

„Možná si k tomu něco řekneme. Víme, že mají výborný tým, na druhou stranu, my jsme v těch zápasech nebyli dobří. Když ale vytáhneme takový zápas, jako dnes, tak to budeme schopní zvládnout,“ říkal po páteční výhře 3:0 v Brně Michal Řepík.

V O2 aréně je užší led než v brněnské aréně, ale podle toho, jak se oba celky v sérii předvedly, Kometě jako by o metr na každé straně ledu méně herně vyhovovalo víc.

„Uvidíme příští zápas, jestli nám to bude sedět. Má to ale své pro a proti, takže doufám, že to bude mít více pro,“ doufá Stránský, ale na sedmý duel jsou připraveni i domácí.

„Víme, co potřebujeme hrát, abychom hráli vítězný hokej. Doma to bude prostě nádhera,“ usmívá se Tomáš Hyka.

Sedmé semifinále Sparta Kometa začne v 18.30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.