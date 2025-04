Je to pro nás vzpruha, komentoval úvodní výhru v semifinále nad Spartou brněnský kouč Pokorný

Po osmi letech se v play-off extraligy potkala Sparta s Kometou a znovu vyhrálo Brno. Zdaleka ne tedy celou semifinálovou sérii, ale prozatím první utkání v pražské O2 areně. A Kometě na to stačilo pouhých devět střel a také zaváhání soupeře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali po prvním zápase semifinále hráči Sparty a brněnské Komety

„Hráli jsme dobře defenzivně, snažili jsme se Spartu dostávat z těch střeleckých prostorů, čekali jsme na brejk a vyšel nám. Vedeme 1:0, nic to neznamená, ale to pro nás vzpruha a víra pro hru, kterou hrajeme,“ říká trenér vítězné Komety Kamil Pokorný. Jeho tým se v utkání často zatáhl do defenzivy a Spartě se hůř dostávalo do útočného pásma.

„Vždycky je to složité chodit do plných, ale myslím, že jsme si s tím poradili, dostali se do šancí, ale ve finální fázi už jsme tak dobří nebyli,“ přiznává kapitán Sparty Miroslav Forman.

Pražanům se nepovedly závěry všech třetin. V té první ujel Flek a otevřel skóre, po obratu Sparty inkasovali domácí dokonce jen sedm sekund před druhou sirénou z hole Hynka Zohorny, kterého jakoby Pražané jednoduše pustili do pásma.

🔵⚪️ Kometa jako první extraligový tým v roce 2025 porazila Spartu na domácím ledě a slaví první bod v semifinálové sérii. 🔥#TELH | #momentyplayoff | #zatitulem | #SPAKOM pic.twitter.com/bqlmhpBJVm — Tipsport extraliga (@telhcz) April 1, 2025

„Já myslím, že Zohy je za mě nedoceněný hráč. On měl i v sezoně hodně dobrých věcí a dělá spoustu černé práce,“ chválí Zohornu brněnský obránce Jan Ščotka. Jeho tým vyslal na branku Sparty za celý zápas devět střel a stačilo to.

„Gratuluji Brnu k vítězství. Byla tam nějaká převaha střelecká, ale na to se dnes nehraje. Prohráli jsme první zápas, ale hokej je nádherný v tom, že se probudíme, půjdeme dál a budeme se snažit tuhle sérii vyrovnat,“ shrnul jindy poměrně upovídaný trenér Sparty Pavel Gross po úvodní prohře v semifinále trochu stručnější hodnocení.

Do dalšího se pustí už ve středu večer, druhý zápas série začne znovu v O2 areně v 18.30 minut.

Celý ho uslyšíte na digitálním Radiožurnálu Sport i s komentářem bývalého hokejisty a experta Martina Procházky. Radiožurnál nabídn časté reportážní vstupy.