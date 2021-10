Svátek hokeje, liboval si Plekanec po výhře na Spartě před rekordní diváckou kulisou letošní sezony

Tato sezona hokejové extraligy má nový rekord v návštěvnosti. Do O2 areny přišlo na zápas domácí Sparty s Kladnem přes 14 tisíc diváků. Na soupisce se objevil Jaromír Jágr v kladenském dresu a i když to mnozí nechtěli moc přiznat, už před zápasem bylo před arenou jasné, že bude - jak se v hokeji říká - takzvaně „plný dům.“ Praha 7:28 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas hokejové Sparty s Kladnem přilákal do O2 areny nejvyšší letošní návštěvu extraligy | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O2 arena byla plná a fanoušci Sparty museli zkousnout nečekanou prohru právě s Jágrovým Kladnem. Výrazným způsobem k tomu pomohl jeho týmový klenot - Tomáš Plekanec.

I když byli samozřejmě víc slyšet fanoušci Sparty, atmosféru dodalo právě Kladno. To přivezlo dva hráče, na které se nekoukáte naživo každý den.

Jaromír Jágr byl u zlomového momentu celého utkání, 20 sekund před koncem, kdy Kladno prohrávalo o gól, přihrál zpoza branky Tomáši Plekancovi a ten poslal zápas do prodloužení. A 14 tisíc diváků pak vidělo kladenskou výhru po nájezdech.

„Strašně těžká sezona loni kvůli covidu, nikdo nechodil, hráli jsme před prázdnými stadiony. Tohle je samozřejmě svátek hokeje. I letos je to těžké, jezdíme do Chomutova, není to úplně jednoduché jak pro nás, tak pro fanoušky. Teď, že se hrálo v Praze v neděli ve čtyři hodiny odpoledne, tak těch lidí přišlo víc. Já doufám, že tím výkonem je občas přitáhneme i do toho Chomutova,“ svěřil se Plekanec pro Radiožurnál.

„Paráda, ještě když je taková hala. Myslím, že pro oba týmy to byla parádní atmosféra,“ komentoval zápas ze svého pohledu David Kaše ze Sparty.

Jenomže bodově to zase taková paráda pro Kašeho nebyla. Alespoň jednu věc si ale ve své kariéře odškrtl. Proti Jágrovi nikdy nehrál.

„Dnes to bylo poprvé, šlo vidět, že je to ikona. Párkrát se neskutečně dostal do šancí, jak to tam vymíchal,“ vysekl kladenské ikoně poklonu.