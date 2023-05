Ve fotbalové Bundeslize jsou podstatně dál ve využití dat než v hokeji, říká kouč hokejistů Sparty Gross

Hokejovou Spartu povede v letní přípravě Pavel Gross. Zkušený trenér má i sparťanskou minulost, posledních dvacet let ale působil v Německu, kde vedl Wolfsburg a Mannheim. V zahraničí se inspiroval nejen mezi hokejisty, ale poznatky sbíral i u kolegů fotbalistů. Praha 15:39 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč hokejové Sparty Pavel Gross | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Loňskou sezonu využil Pavel Gross k tomu, aby se naučil nové věci. „Navštívil jsem pár mančaftů hokejových, ale i fotbalových. Podíval jsem se, jak to funguje v organizacích ve Švédsku nebo Švýcarsku, zavítal jsem i na fotbal do Německa na Bundesligu,“ říká nový kouč hokejistů Sparty.

Nasbírané poznatky ze stáží si pečlivě sepsal a vytvořil semináře, ze kterých se učil. Nejvíce mu dala fotbalová Bundesliga. „Je až neskutečné, jak jsou ve fotbale daleko před hokejem. Nastavením v hlavě, ale i tím, jak měří všechna data. Zaujalo mě, co jsou všechno schopní vymyslet s daty, která můžou v tréninku, ale i pro regeneraci použít. Líbilo se mi to,“ inspiruje se Gross.

Rodák z Ústí nad Labem za Spartu nastupoval jako útočník v letech 1987 až 1990 a získal s ní mistrovský titul. I proto se do Holešovic rád vrátil a také se po dlouhých letech znovu viděl s bývalými spoluhráči - Jiřím Kročákem a Richardem Žemličkou.

„Je to hodně let zpátky, ale je pěkné, když přijdu, otevřu dveře a stojí tam Žemla a Krosna, hned tak vidím známé obličeje. Sparta má vždy dobré jméno a mám výhodu v tom, že vím, do jakého prostředí jdu. Zároveň se vracím do republiky, která je úplně jiná než tenkrát,“ vzpomíná hlavní trenér hokejové Sparty.

️ "Sparta má velmi dobrý a kvalitní mančaft. Máme na to hrát útočný hokej založený na dobrém forčekingu. Hlavně abychom hráli se srdcem a jako tým. To je to nejdůležitější."https://t.co/4XNAvFm71l — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) May 18, 2023