Hokejová Sparta odkládá duely s Karlovými Vary a Zlínem, tým je kvůli koronaviru v karanténě

Hokejisté Sparty jsou za poslední týden již čtvrtým týmem extraligy, který se potýká s nákazou koronavirem a musí do karantény. Pražané proto byli nuceni odložit úterní domácí utkání s Karlovými Vary a také páteční duel ve Zlíně. Desátý klub tabulky o tom informoval na webu. Praha 11:10 18. 1. 2022 (Aktualizováno: 11:20 18. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Josef Jandač a hokejisté Sparty | Zdroj: Profimedia

Shodou okolností jsou zlínští Berani jedním z týmů, které nastoupily do karantény v uplynulých dnech.

Druhé testování ve třech dnech odhalilo pozitivní hráče v našem týmu. Nejbližší dva zápasy s Karlovými Vary a Zlínem se tak musí odložit. Více informací: https://t.co/wvD6xnXtUK pic.twitter.com/FhRETuB03f — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 18, 2022

Během minulého týdne se nákaza nemocí covid-19 objevila postupně v Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a právě ve Zlíně. Již začátkem roku bojoval s koronavirem i obhájce titulu a aktuálně vedoucí tým soutěže Třinec.

Po všech odkladech se úterní program 43. extraligového kola zúžil na pouhé dva zápasy. Shodně od 18 hodin se utkají Brno s Libercem a Pardubice s Olomoucí.

Kádr Sparty poznamenala v uplynulých dvou vystoupeních v pátek proti Hradci Králové (4:1) a v neděli na ledě Liberce (3:4) rozsáhlá viróza. Několik hráčů nemohlo ze zdravotních důvodů do zápasu naskočit. V prvním z těchto duelů scházel ze stejných důvodů i kouč Josef Jandač. I proto hráči absolvovali po sobotních PCR testech v pondělí další vyšetření a testy napodruhé odhalily pozitivní případy.

„Je to pro nás samozřejmě komplikace, se kterou se ale musíme vypořádat. Jsme v permanentním kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, se kterou řešíme další postup. S Karlovými Vary a Zlínem budeme hledat náhradní termíny pro odehrání zápasů,“ uvedl sportovní ředitel klubu Petr Ton.

Upravená pravidla

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by nemoc covid-19 zasáhla do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů. V případě, že by se to nepodařilo, může nové termíny zápasů stanovit ředitel soutěže Josef Řezníček nebo sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play-off, musejí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrály všechny kluby.