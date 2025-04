Co víc si můžeme přát, než semifinále před domácím publikem, zní ze Sparty před rozhodující bitvou

Hokejisté Sparty vyhráli v šestém semifinále play-off Tipsport extraligy na Kometě 3:0 a srovnali stav série na 3:3. Pražané přitom odvraceli mečbol brněnského celku, a tak si po zápase výrazně oddechli, včetně nejlepšího střelce série Michala Řepíka. Praha 11:29 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisty Sparty čeká s Kometou Brno rozhodující semifinálový duel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sparta se dokázala prosadit už ve třetí minutě a dál si vytvářela tlak i šance. Po první třetině tak vedla pouze 1:0. Odpovědět na to, jestli Sparťany nemrzelo, že měli i přes výraznou převahu jen minimální náskok, nebylo pro Řepíka jednoduché.

„Těžká otázka. V jednom směru ano, ve druhém jsme byli rádi, že vedeme. My jsme si teď trochu oddechli a jsme rádi, že jsme to tady zvládli,“ hodnotil utkání Řepík.

Sparta zvládla šesté semifinále i proto, že Kometa stále nedokázala v základní hrací době v play-off využít ani jednu přesilovou hru. Tentokrát jich měla k dispozici pět

„Asi pořád stejná písnička. Nepomůžeme si tím, stojí nás to samozřejmě síly, sebevědomí. Trefili jsme tyčku, měli jsme kvalitní šance, ale prostě to tam nepadne. Jdeme dál a jdeme bojovat do sedmého zápasu,“ dívá se rozhodujícímu duelu Šimon Stránský.

Kometa v sérii pokaždé vyhrála lichý zápas a dokázala to i v O2 aréně. Sparta bude jako vítěz základní části favorit a měl by na ní být větší tlak.

„Oni hrají doma, tam je 17 tisíc lidí, takže možná ten tlak bude trochu na nich,“ myslí si Stránský, ale soupeř má pochopitelně jiný názor.

„Myslím, že nám to naopak dodá víc sebevědomí. Co víc si může hráč přát, než semifinále, sedmý zápas a před domácím publikem,“ oponuje sparťanský útočník Tomáš Hyka.

Sedmý zápas se hraje v neděli od 18.30 a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.