Novou šéfkou hokejové Sparty je Snopková Haberová, sportovním ředitelem Petr Ton

Novou generální ředitelkou hokejové Sparty Praha je Barbora Snopková Haberová. Na pozici sportovního ředitele nastupuje bývalý hráč Sparty a reprezentace Petr Ton. Řekl to Ondřej Pechar, mediální zástupce investiční skupiny Kaprain finančníka Karla Pražáka, která klub v úterý koupila od Petra Břízy. Praha 15:01 9. května 2019

„S Petrem Tonem máme jasně rozdělené role. Mým úkolem je postarat se o manažerské vedení klubu, jeho hladký chod a další rozvoj. Petrovi přitom chci zajistit nejlepší možné podmínky pro jeho práci. Na Petrovi bude co nejdřívější zlepšení a stabilizace výkonnosti A týmu a rozvoj mládežnického hokeje,“ uvedla Snopková Haberová. Podle ní je jisté, že klub bude i nadále hrát v O2 areně.

Ton by rád těsněji propojil juniorské kategorie s hlavním mužstvem. „Do své funkce nastupuji s jediným cílem. Lidé by se v příštích sezonách neměli ptát, kterých šest týmů jde rovnou do play off. Mělo by být jasné, že je to Sparta a pět dalších,“ prohlásil Ton.

„K tomu vede jen jedna cesta. Ve spolupráci s trenérem (Uwe) Kruppem musíme vybudovat silný kádr postavený na zkušených osobnostech a mladých talentovaných hráčích, které jsme si vychovali v mládežnických kategoriích," dodal bývalý kanonýr, který střídá Michala Broše, kterému končí smlouva.

Spolupracovnice Davida Ratha

Snopková Haberová je právnička a manažerka se zkušenostmi z nejužšího vedení České pošty nebo nadačních fondů. Byla také členkou kabinetu někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha, který je nepravomocně odsouzen za korupci.

Pochází z ryze hokejové rodiny. Jejím dědečkem je legenda plzeňského hokeje Zdeněk Haber, otcem dlouholetý extraligový rozhodčí Ivo Haber a manželem bývalý obránce Jan Snopek, který získal titul s Pardubicemi a nyní působí jako kondiční trenér extraligové Plzně.

Petr Ton je s 293 vstřelenými góly nejlepším střelcem v historii Sparty. V letech 2005 a 2006 s týmem získal extraligový titul, třikrát se také stal nejlepším střelcem soutěže. Působil také na Kladně, v Brně a ve Finsku.

Sparta je s osmi tituly čtvrtým nejúspěšnějším týmem v historii českého hokeje. V posledních letech se jí ale nedaří. Extraligu vyhrála naposledy v roce 2007, v uplynulé sezoně vypadla v předkole play off s Vítkovicemi.

Bývalý reprezentační brankář Bříza vlastnil Spartu od roku 2016, kdy ji koupil od Sportovního holdingu Praha spojeného s kontroverzním podnikatelem Petrem Speychalem. V klubu zastával funkci předsedy představenstva. Po prodeji Spartu opustil.

Skupinu Kaprain založil v roce 2013 Pražák, který předtím pracoval jako investiční manažer pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.