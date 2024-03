Třinec je favorit, ale my si věříme, říká kapitán hokejistů Sparty Řepík před semifinálovou sérií

Třetí sezonu za sebou se v play-off utkají hokejisté Sparty s Třincem a v předešlých dvou případech Pražané prohráli. I proto jsou Oceláři podle kapitána Sparty Michala Řepíka v nadcházející semifinálové sérii favoritem. Reprezentační útočník ale věří, že tentokrát už se bude z postupu radovat jeho tým. Praha 13:47 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Řepík | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Třinec je těžký soupeř. Čtyřikrát mistr republiky. Určitě bude v této sérii favorit díky tomu, co za poslední roky dokázali. Ale těšíme se, až v úterý naskočíme do zápasu,“ uvedl Řepík v rozhovoru pro klubový web a poukázal na sérii úspěchů Slezanů v uplynulých letech.

VIDEO: Potyčka v duelu Českých Budějovic s Třincem a Daňovo filmování? Podívejte se na momenty týdne Číst článek

Sparta si zajistila postup do semifinále po výhře 4:0 nad Libercem již 20. března. Jméno dalšího soupeře se dozvěděla až ve čtvrtek večer, kdy Třinec v rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinále vyřadil České Budějovice.

Konkrétně se tak na dalšího soupeře začne připravovat v sobotu. I s ohledem na minulé sezony ale hráči dobře vědí, co je čeká. „Myslím si, že toho moc nezměnili. Hrají podobný styl. Víme, co od nich očekávat. Je pouze na nás, jak se na ně připravíme,“ řekl Řepík.

Pražany vede od této sezony jako hlavní trenér Pavel Gross, herní plán Sparty tak může být lehce odlišný.

„Určitě budeme mít na sérii nějaký plán. Budeme se snažit soustředit především na sebe, chceme hrát náš hokej. Věříme si. Máme také výborný tým a uvidíme, co z toho vznikne,“ uvedl pětatřicetiletý útočník.

Do série Sparta vstoupí v dobrém rozpoložení. „Atmosféra je dobrá. Po sérii s Libercem se cítíme dobře, jak jsme to dokázali zvládnout. Dobře trénujeme a těšíme se, až to vypukne,“ řekl Řepík.