Hokejová Sparta hlásí posilu z NHL. Do branky se vrací zkušený gólman Neuvirth

„Chci hlavně pomoci týmu, klukům v šatně, ať už budu chytat nebo ne. Kdybych nechytal, budu rád rozebírat gólmany na druhé straně a pomáhat našim klukům v tom, aby byli ještě lepší,“ uvedl Neuvirth na klubovém webu.

Neuvirthovu kariéru provázejí zdravotní problémy, naposledy chytal v lednu 2019. Na začátku sezony se zkoušel prosadit do kádru Toronta, to se mu ale nepodařilo. Odchytal jen 40 minut v jednom z přípravných zápasů, poté se s kanadským klubem dohodl na zrušení zkušební smlouvy.

„Podstoupil jsem ve Spartě letní přípravu, cítil jsem se dobře. Odjížděl jsem na kemp v dobrém rozpoložení. Po týdnu na fyzických testech jsem si bohužel obnovil zranění kyčle. Od té doby mě to místo bolelo, vydržel jsem dalších pár dní a odchytal dvě třetiny zápasu. Po nich jsem ale věděl, že takovou zátěž mé tělo v tu chvíli nezvládne,“ řekl Neuvirth.

V brance začne jako trojka

Od poloviny října se připravuje se Spartou a problémy nemá. Sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka věří, že Neuvirth týmu pomůže. „Byla to pro nás povinnost a čest. Vnímáme to jako součást naší filosofie, chceme, aby se naši úspěšní hráči do Sparty vraceli zpátky a pomáhali dalším v rozvoji,“ podotkl Hlinka.

Nová posila podle něj začne jako brankář číslo 3. „Pořád je to gólman světových kvalit. Záleží pouze na jeho zdravotní stránce. Jsme rádi, že rozšíří náš už tak velice kvalitní brankářský tým. Samozřejmě víme, že celý rok nechytal. Má ale zájem nastoupit a jakkoliv pomoci našemu týmu,“ uvedl Hlinka.