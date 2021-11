Je to takové zvláštní se radovat, říká po postupu Sparty do čtvrtfinále Ligy mistrů gólman Machovský

Prozpěvující diváci na tribunách a hráči na ledě předvádějící oslavné rybičky, to je běžný rituál po vyhraných hokejových zápasech. Jenže tentokrát si ho užíval tým, který prohrál. Porážka Sparty od švédského Skelftea 1:2, totiž v součtu s prvním duelem, který Pražané vyhráli na hřišti soupeře o dvě branky, znamenala postup českého celku do čtvrtfinále Ligy mistrů. Praha 11:19 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Machovský | Zdroj: Profimedia

Radovat se po prohraném utkání se příliš často sportovcům nestává. Přesto je to možné, jak se přesvědčili hokejisté Sparty v úterní osmifinálové odvetě Ligy mistrů.

„Je to takové zvláštní se radovat. Říkal jsem klukům, že zápas se prohrál, ale je tam radost z toho postupu,“ vysvětluje brankář Matěj Machovský.

Na to, že by se někdy radoval po prohraném utkání si, nevzpomene ani bývalý výborný hokejista a dnes asistent trenéra Sparty Jaroslav Hlinka.

„To si asi nevzpomenu, ale je to takové specifické. Věděli jsme, že máme dva góly nahráno, nechtěli jsme prohrát, ale jsme rádi, že jsme to takto udrželi,“ těšilo Jaroslava Hlinku.

Hlinka po zápase vyzdvihl nejen to, jak Sparta zvládla s duel bez deseti zraněných hráčů základní sestavy, ale hlavně přínos Marka Machovského, pro kterého to byl vůbec první zápas po návratu z KHL

„Kdyby se povedla remíza, tak by to bylo hezčí, protože já jsem dlouho nevyhrál. Jsem rád, že se podařilo postoupit a taky, že jsem něco chytil. Po měsíci to byl extrémně těžký zápas, kluci mi pomohli a patří jim velké díky.“ dodal brankář Sparty.

Dlouhá pauza na Matěji Machovském znát vůbec nebyla. I přes velkou střeleckou převahu, ho překonal soupeř pouze na začátku třetí třetiny a pak až 22 vteřin před koncem.

To Spartě stačilo a může se chystat na čtvrtfinále, kde ho čeká další švédský celek, tentokrát loňský finalista Ligy mistrů BK Rögle.