Dobrý hokej, jen jsme nedávali góly, hodnotí Uwe Krupp vypadnutí hokejové Sparty

„Nebyli jsme tým, který Spartu převálcoval. Hráli jsme svůj styl hokeje, máme spoustu mladých hráčů, kteří to mají před sebou, někteří mají za sebou první celou extraligovou sezonu a bylo to krásně vidět. Jsou to pro nás obrovské zkušenosti,“ řekl na Radiožurnálu kouč hokejových Vítkovic Jakub Petr.

Čtvrtý zápas série předkola skončil 5:1 pro ostravský tým, který postupuje do čtvrtfinále, pro Spartu sezona skončila. Zatímco vítkovičtí hráči byli při cestě do šaten hodně nadšení, ze sparťanské kabiny nebylo slyšet nic.

Pak z ní přišel Jaroslav Hlinka. „Odehráli jsme dobré dva zápasy ve Vítkovicích. Hlavně ten druhý zápas jsme měli zvládnout líp. Byli jsme podle mého názoru lepším týmem, ale nezvládli jsme to tam. Nedávali jsme góly, celou sérii. Jeden gól za zápas je strašně málo,“ ví zkušený útočník.

Podobně viděl konec série i trenér Uwe Krupp. „Nebyli jsme tak produktivní jako Vítkovice. Přitom to od nás byl dobrý hokej, zvládli jsme všechny aspekty potřebné k tomu, abychom vyhráli zápas, jen v jednom bodu jsme byli špatní, a to jsou bohužel góly,“ prohlásil.

Celkově dobrá práce

„Mohlo to být i tím, že soupeř má v týmu spoustu mladých hráčů, kteří se dokázali semknout, když jsme měli velký tlak. Teď je to všechno samozřejmě z našeho pohledu špatné, ale když se na to za pár dní podíváme s odstupem, tak podle mě uvidíme spoustu věcí, na kterých můžeme stavět," dodal.

Někdejší skvělý hokejista měl jako renomovaný trenér dovést Spartu mnohem dál než ke konečnému desátému místu.

„Teď není vhodný čas na to, abych mluvil o celé sezoně. Soustředili jsme se na tuto sérii, abychom to dotáhli do rozhodujícího utkání ve Vítkovicích. Celkově jsme odvezli dobrou práci, začátek byl nevýrazný, ale pak jsme se dostali do tempa,“ popsal Uwe Krupp spolu s gratulací Vítkovicím.

Ostravané se utkají ve čtvrtfinále s Třincem. Nic na tom nezmění ani série mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, která je po výhře Zlína v prodloužení znovu nerozhodná.