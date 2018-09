Rozhodl finále Stanley Cupu a teď trénuje Spartu. Uweho Kruppa čeká první sezona v Praze

V Coloradu byla už noc, v Česku naopak nad ránem. V červnu 1996 rozhodl Uwe Krupp finále Stanley Cupu. V Česku tehdy utichala euforie po zlatu na mistrovství světa ve Vídni.

Pražské derby v extralize chybí. Sparta a Slavia hrají o titul vládců Prahy v přípravě Číst článek

V Německu už zapomněli na vyřazení od Čechů a oslavovali svého hrdinu, který dal poslední gól sezony NHL až ve třetím prodloužení.

„Už se mě na to lidi tolik neptají. Už je to opravdu hodně dlouho a jasně. Byl to skvělý moment mojí hráčské kariéry. A shodou okolností je teď v Praze tehdejší generální manažer Colorada, mám s ním sraz,“ říká pro Radiožurnál Uwe Krupp.

Pierre Lacroix byl tehdy ve vedení klubu, a tak může Uwe Krupp přece jen zavzpomínat na rok 1996 v Praze. To kapitán Sparty Petr Vrána musí některým mladším spoluhráčům gól Kruppa ukázat.

„Dívali jsme se na to. Vím, že jsme se o tom bavili a někdo z mladších kluků o tom nevěděl. Když jsme jeli do GaPa, tak jsme se na to dívali v autobuse,“ popisuje sparťanský kapitán.

„Všichni jsme sbírali kartičky, koukali jsme na hokej. Je možné, že mám kartičku i s ním. Abych ale řekl pravdu, moc teď netuším. Mohla by tam někde být,“ myslí s úsměvem Vrána.

Pokud Petr Vrána kartičku nenajde, bude mu stačit se v pátek večer na střídačce otočit za sebe. Právě tam bude stát během prvního zápasu této extraligové sezony Uwe Krupp, trenér Sparty a jedna z největších postav soutěže.