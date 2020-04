Hokejový útočník Vladimír Růžička mladší opouští po jediné sezoně Spartu

Syn bývalého reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičky odehrál ve sparťanském dresu 39 zápasů a zaznamenal 26 bodů za deset gólů a 16 asistencí. V předčasně ukončeném ročníku mu patřilo sedmé místo v týmové produktivitě.

„V sezoně se těžko dostával přes další centry do prvních dvou formací, do kterých by se v jiných týmech bez problému probojoval,“ konstatovala generální ředitelka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Růžička v extralize odehrál celkem 644 zápasů a v roce 2008 získal titul s mateřskou Slavií, v jejíchž barvách zasáhl do devíti sezon. Před loňským příchodem do Sparty strávil pět ročníků v Chomutově.

Spartu opouští jako druhý útočník v krátké době, v týdnu klub oznámil odchod čtvrtého nejproduktivnějšího hráče týmu Jiřího Smejkala.