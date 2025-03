Mlejnek, Reichel a Kočí na lavičce Litvínova končí. Trojice trenérů pokračování v klubu odmítla

Mlejnek se posunul z pozice asistenta do role hlavního trenéra v říjnu roku 2022 po odvolání Vladimíra Růžičky, klubová legenda Reichel a Kočí byli jmenováni jeho asistenty krátce nato. Společně odkoučovali 162 utkání s bilancí 82 výher a 80 proher.

Po loňské semifinálové účasti Verva obsadila v základní části extraligy sedmé místo a v předkole play-off vypadla po porážce 1:3 na zápasy s Třincem.

„Karlu Mlejnkovi jsme nabídli po konci sezony možnost u našeho týmu pokračovat, ale on odmítl. Nabídku vést A tým jako hlavní kouč jsme poté dali Robertu Reichelovi, ten ji neakceptoval pro své vytížení u národního týmu do dvaceti let. David Kočí upřednostnil práci v jiném klubu,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Litvínovský klub uvedl, že na složení nového realizačního týmu pracuje.

