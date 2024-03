Jsem rád, že to pomohlo, chválil Hlava trenérův tah se změnou v útoku Litvínova a novou spolupráci

Litvínovské hokejisty dělí jediná výhra od postupu do extraligového semifinále a pomohl k tomu i povedený trenérský tah. Kouč Karel Mlejnek v průběhu pátého utkání na ledě brněnské Komety rozdělil nejproduktivnější útok základní části, ve kterém hráli bratři Ondřej a David Kašovi s Nicolasem Hlavou. Právě Hlava pak rozhodl díky spolupráci s novými spoluhráči gólem v prodloužení o tom, že Severočeši vyhráli 2:1 a v sérii vedou 3:2. Litvínov 8:14 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nicolas Hlava | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Litvínovský hokejista Nicolas Hlava zažil střelecky nejlepší základní část extraligové kariéry, ve čtvrtfinále s brněnskou Kometou se ale mezi střelce dlouho nedostal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali hokejisté po čtvrtfinálovém utkání Litvínova s Brnem

Čekání ukončil v nejlepší možný čas, v prodloužení pátého duelu rozhodl o tom, že se Severočeši dostali v sérii do vedení.

„Asi to udělali kvůli tomu, aby nakopli i mě, abych začal víc šlapat, protože to ode mě nebylo úplně ideální. Jsem rád, že to pomohlo a že jsem přispěl k tomu, abychom vyhráli,“ těšilo litvínovského hokejistu Nicolase Hlavu, který gólem v prodloužení rozhodl páté čtvrtfinále na ledě brněnské Komety.

S bratry Kašovými odehrál takřka celou základní část a tento útok trápil všechny soupeře, ve čtvrtfinále se ale zatím střelecky neprosadil. A tak trenér Karel Mlejnek v průběhu pátého duelu dlouho fungující spojení ukončil.

„Cítili jsme, že nás tým běží, běží, ale nebylo tam nic, co by převážilo na naši stranu. Nakonec to dopadlo tak, jak dopadlo, a dal branku, když byl na ledě s Matušem Soukelem a s Liamem Kirkem, tak v pořádku,“ řekl kouč Vervy.

Rozhodující okamžik

Při rozhodujícím gólu v desáté minutě Hlava využil toho, že si před ním brněnský obránce lehl, protože tak chtěl zablokovat očekávanou přihrávku. Litvínovský útočník místo toho ale zasekl puk a pak ho sám poslal k tyči brněnské branky.

„Náš hráč tam výborně šlapal do brány, což byl důvod, proč si tam lehnul a mě to udělalo prostor zpomalit hru a vytvořit si střelecký prostor,“ popsal Nicolas Hlava gól, díky kterému Litvínov vyhrál páté čtvrtfinále v Brně 2:1 a v sérii tak vede 3:2 na zápasy. Rozhodující krok můžou Severočeši udělat v úterý na domácím ledě.