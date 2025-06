Příští sezonu má Litvínov vyřešenou. A na tu další je čas, uklidňuje hokejový expert po ztrátě sponzora

Extraligový hokej v Litvínově je ohrožen. Příští sezonu bude ještě klub hrát v nejvyšší soutěži, v následující se ale bude muset obejít bez majoritního vlastníka Orlen Unipetrol, který má v klubu podíl 71 procent. V pořadu 20 minut Radiožurnálu na otázky ohledně budoucnosti extraligového klubu hokejový expert Radiožurnálu Sport František Kuna. Litvínov 21:40 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Litvínova | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Proč nechce Orlen Unipetrol dál podporovat hokej v Litvínově?

Jak společnost přiznává, tak už několik let je v tíživé ekonomické situaci, jak připustil tiskový mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Zároveň připustil, že až se vyřeší nové struktury, tak Orlen může přispět pomoci litvínovskému hokeji třeba s marketingem.

Jak je to s extraligovou licencí?

Tu drží spolek HC Litvínov, který provozuje mládež a to je devět procent z celkového 71 procentního balíku. Místopředseda Martin Klika přiznal, že co se týče licence, tak je možný buď odkup, a nebo dlouhodobý pronájem, aby se nějakým způsobem extraligový hokej v Litvínově udržel.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová uvedla, že při valné hromadě byli zástupci postaveni před hotovou věc a Orlen Unipetrol řekl, že do toho od přespříští sezony nepůjdou a za město přiznala, že budou chtít vytvořit ideální podmínky k tomu, aby našli partnera, aby v Litvínově v přespříští sezoně bylo jasné, že extraligový hokej bude pokračovat. Může se samozřejmě stát, že Litvínov spadne do první ligy, ale to v současné době není téma dne.

Byl to tedy blesk z čistého nebe, nebo byly nějaké náznaky?

Blesk to sice byl, ale generální manažer hokejového Litvínova Pavel Hynek, ale přišel poměrně brzy, protože Litvínov má vyřešenou sezonu, co bude, ale ten čas pro přespříští sezonu je relativně dobrý.

Litvínov vychoval několik elitních hokejistů, kteří hráli v NHL, mají třeba zlato z Nagana. Není ve hře, že by se někdo z nich stal většinovým vlastníkem? Třeba jako Martin Straka v Plzni, nebo jako nedávno Jaromír Jágr v Kladně?

Něco takového přiznal Jiří Šlégr, bývalý elitní obránce a extraligový vítěz s Litvínovem. Ten říkal, že kdyby hokej v Litvínově skončil, tak by to pro region bylo devastující. Připustil, že kdyby nějaké náznaky byly, tak je to ve hře. Těch mužů, co prošli litvínovským hokejem je mnoho a nabízí se jich nemalé množství.

Jaká je to zpráva pro vedení extraligy? Musel by se nějak upravovat systém soutěže?

Podstatné je, že v tuto chvíli není jasné, jestli se najde někdo nový. Zásadní je, to říkal i Martin Loukota, ředitel extraligy, že před aktuální sezonou, musí kluby předložit svoji bezdlužnost a to je před nadcházející sezonou v případě Litvínova v pořádku.

V případě, že by se to pak opravdu stalo, tak teprve přijde na řadu přesun případné licence, kterou vlastní spolek HC Litvínov, který se stará o mládež a má devítiprocentní podíl. Tohle aktuálně téma není a není potřeba teď zařizovat to, kdo by postupoval a kdo sestupoval. Litvínov do příští sezony ale nastoupí v pořádku, bez dluhů a za rok se uvidí.