Litvínov kouše další prohru i ztrátu opor. ‚Je mi to trapné vůči fanouškům,‘ říká zklamaný Polášek
Hokejisté Litvínova jsou na začátku extraligové sezóny ve velkých problémech. Po více než sedmi třetinách sice dokázali skórovat na svém ledě, jeden gól ale třetí domácí porážku neodvrátil. Chemici podlehli Spartě Praha 1:5, navíc přišli o další zraněnou oporu.
Severočeši v zápase ani jednou nevedli. Přitom vývoj utkání mohl nabrat úplně jiný směr. Což připustil i trenér Sparty Otakar Vejvoda.
„Když se člověk podívá na výsledek, tak vidí 5:1. Ale Litvínov měl dva samostatné nájezdy, ten zápas mohl vypadat úplně jinak,“ řekl na adresu Litvínova Vejvoda.
Jenže v úvodních minutách se před sparťanským gólmanem Kořenářem objevili sami dva litvínovští obránci Čučmen a Polášek a to žádní kanonýři nejsou.
„Pro nás to jsou situace, které netrénujeme nebo se v nich moc často neobjevujeme. Ale je to škoda. Potom naše klasika. Individuální chyby, laxnost některých hráčů. A není to poprvé, dneska už to je pátý zápas. Tohle se nám vždycky vymstí,“ zlobil se Adam Polášek.
Do kolen chemiky srazila Sparta už v úvodní třetině, ve které jim během devíti minut nastřílela tři góly. Naopak Litvínov za tři zápasy a 180 minut vstřelil doma jen jeden gól.
„Vidím ten klíčový problém v tom, že jsme nebyli schopni založit útok. Měli jsme tam podporu útočníků, ale zásadní věc, nejen v tomhle zápase, je první přihrávka. Dostat se do nějakého postupného útoku mezi hry,“ našel litvínovské nedostatky kouč Jakub Petr.
„Už jde vidět, že my ty góly nedáme, hrozně se na ně nadřeme. Nedáváme špinavé góly, což mě extra mrzí. Ale taky je mi to trapné vůči fanouškům,“ dodal Adam Polášek. Aby toho nebylo málo, tak zápas nedohrál David Kaše. Na marodce je přitom už jeho bratr Ondřej, Moravčík a nově taky kapitán Sukeľ.
„To jsou čtyři naši top hráči. Bez nich se blbě hraje,“ přiznal Polášek s tím, že tyto absence ale neomlouvají slabý výkon jeho mužstva.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|BANES Motor České Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2.
|HC KOMETA BRNO
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3.
|HC DYNAMO PARDUBICE
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4.
|HC Sparta Praha
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5.
|HC Energie Karlovy Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6.
|BK Mladá Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7.
|HC Oceláři Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9.
|HC ŠKODA PLZEŇ
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10.
|Bílí Tygři Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11.
|HC Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12.
|Rytíři Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13.
|HC Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14.
|Mountfield HK, a.s.
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2