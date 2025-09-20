Litvínov kouše další prohru i ztrátu opor. ‚Je mi to trapné vůči fanouškům,‘ říká zklamaný Polášek

Hokejisté Litvínova jsou na začátku extraligové sezóny ve velkých problémech. Po více než sedmi třetinách sice dokázali skórovat na svém ledě, jeden gól ale třetí domácí porážku neodvrátil. Chemici podlehli Spartě Praha 1:5, navíc přišli o další zraněnou oporu.

Litvínov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Zklamaný litvínovský útočník Axel Holmström. Zrovna on si ze zápasu odnesl aspoň asistenci na jediný gól domácích.

Zklamaný litvínovský útočník Axel Holmström. Zrovna on si ze zápasu odnesl aspoň asistenci na jediný gól domácích. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Severočeši v zápase ani jednou nevedli. Přitom vývoj utkání mohl nabrat úplně jiný směr. Což připustil i trenér Sparty Otakar Vejvoda.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, jaká nálada teď otřásá litvínovskou kabinou

„Když se člověk podívá na výsledek, tak vidí 5:1. Ale Litvínov měl dva samostatné nájezdy, ten zápas mohl vypadat úplně jinak,“ řekl na adresu Litvínova Vejvoda. 

Jenže v úvodních minutách se před sparťanským gólmanem Kořenářem objevili sami dva litvínovští obránci Čučmen a Polášek a to žádní kanonýři nejsou. 

„Pro nás to jsou situace, které netrénujeme nebo se v nich moc často neobjevujeme. Ale je to škoda. Potom naše klasika. Individuální chyby, laxnost některých hráčů. A není to poprvé, dneska už to je pátý zápas. Tohle se nám vždycky vymstí,“ zlobil se Adam Polášek. 

Sparta se vrátila na vítěznou vlnu, v Litvínově vyhrála 5:1. Dvakrát se trefila kanadská posila Shore

Číst článek

Do kolen chemiky srazila Sparta už v úvodní třetině, ve které jim během devíti minut nastřílela tři góly. Naopak Litvínov za tři zápasy a 180 minut vstřelil doma jen jeden gól.

„Vidím ten klíčový problém v tom, že jsme nebyli schopni založit útok. Měli jsme tam podporu útočníků, ale zásadní věc, nejen v tomhle zápase, je první přihrávka. Dostat se do nějakého postupného útoku mezi hry,“ našel litvínovské nedostatky kouč Jakub Petr.

„Už jde vidět, že my ty góly nedáme, hrozně se na ně nadřeme. Nedáváme špinavé góly, což mě extra mrzí. Ale taky je mi to trapné vůči fanouškům,“ dodal Adam Polášek. Aby toho nebylo málo, tak zápas nedohrál David Kaše. Na marodce je přitom už jeho bratr Ondřej, Moravčík a nově taky kapitán Sukeľ. 

„To jsou čtyři naši top hráči. Bez nich se blbě hraje,“ přiznal Polášek s tím, že tyto absence ale neomlouvají slabý výkon jeho mužstva. 

Tabulka Tipsport extraliga 2025/2026 (PLATNÉ K 20. 9. 2025)
Tým Z V VP PP P Skóre B
1. BANES Motor České Budějovice 5 4 0 0 1 18:9 12
2. HC KOMETA BRNO 5 4 0 0 1 18:10 12
3. HC DYNAMO PARDUBICE 5 3 0 0 2 17:11 9
4. HC Sparta Praha 5 3 0 0 2 14:9 9
5. HC Energie Karlovy Vary 5 3 0 0 2 15:13 9
6. BK Mladá Boleslav 5 3 0 0 2 10:11 9
7. HC Oceláři Třinec 5 2 1 0 2 17:12 8
8. HC VÍTKOVICE RIDERA 5 2 1 0 2 15:13 8
9. HC ŠKODA PLZEŇ 5 2 0 2 1 12:12 8
10. Bílí Tygři Liberec 5 2 0 0 3 14:17 6
11. HC Olomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři Kladno 5 1 0 1 3 7:13 4
13. HC Litvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield HK, a.s. 5 0 1 0 4 11:21 2

David Kalvas Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme