Zvládli jsme to velice slušně, chválil svůj tým trenér Vítkovic Holaň po výhře nad brněnskou Kometou

Hokejová extraliga má za sebou první zápasy ve čtvrtfinále play-off. Pardubice rozstřílely Olomouc jasně 5:1. Druhé utkání už bylo ale dramatičtější.

„Velice těžký zápas. Čekali jsme, co s námi udělá dlouhá pauza, protože Brno bylo rozehrané. Zvládli jsme to velice slušně, šli jsme do dvoubrankového vedení v krátkém sledu a to asi rozhodlo zápas,“ vrací se vítkovický trenér Miloš Holaň ke dvěma vstřeleným gólům během 35 sekund.

Začátek utkání byl spíše ospalý, ale slepené góly zápas naplno odstartovaly. „Přišlo mi, že jsme se do toho dostat. Dva týdny jsme nehráli a ty góly určitě pomohly,“ popisuje útočník Jakub Kotala.

Vítkovický hokejista se postaral o trefu na 2:0, která pro něj byla povzbuzením do dalších minut.

„To byl právě můj případ, že jsem se zezačátku úplně necítil, takže gól mi přišel vhod a pomohl mi do zbytku zápasu. Jsme rádi za první bod a že jsme dodrželi, co jsme si řekli. Vyvarovali jsme se faulů a nepouštěli jsme je do přesilovek. Týmově jsme to zvládli, takže super.“

Rozhodující momenty

Naopak hokejisté Brna sice měli ještě dvě třetiny na obrat, ale ten se nestal. A dva góly mezi 14. a 15. minutou se tak ukázaly jako zlomové.

„Dostali jsme dva slepené góly a dobré mužstvo potom, co dostane první gól, tak by nemělo hned další střídání dostat druhý. To myslím bohužel rozhodlo zápas a proto jsme prohráli.“ Vysvětluje trenér brněnské Komety Patrik Martinec.