ŽIVĚ: Hokejisté Vítkovic přivítají na svém ledě Liberec. Radiožurnál Sport odvysílá všechny přenosy
Hokejisté Vítkovic třikrát za sebou prohráli a momentálně jim v extraligové tabulce patří osmá příčka. V rámci 7. kola budou hostit tabulkového souseda z Liberce. I Tygři dosud získali devět bodů. Vítkovice Severočechy doma porazily šestkrát v řadě. Utkání začíná v 17.30 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, stejně tak i další zápasy 7. kola.
V Karlových Varech dojde na duel druhého a třetího týmu tabulky, které doposud nasbíraly shodně 12 bodů. Energie přivítá České Budějovice. Jisté je, že i nadále bude poslední Hradec Králové. Utkání Mountfieldu v Třinci bylo totiž kvůli marodce v kádru Východočechů odloženo.
Mistrovská Kometa v neděli pěti góly ve třetí třetině senzačně otočila zápas v Hradci Králové a vrátila se do čela tabulky.
Teď ji čeká Plzeň, kterou v minulé sezoně nedokázala ani jednou porazit v základní hrací době, doma Brno jednou vyhrálo a jednou prohrálo po nájezdech.
Karlovy Vary v 6. kole otočily zápas v Mladé Boleslavi, teď se utkají doma s Českými Budějovicemi, které v KV areně dokázaly vyhrát čtyřikrát za sebou.
Zatímco Energie v sezoně doma zvládla jen jeden ze tří zápasů, Motor má na ledě soupeřů zatím stoprocentní bilanci. Vyhrál všechna tři dosavadní utkání. Třetí ze série čtyř venkovních zápasů čeká Spartu, představí se v Olomouci.