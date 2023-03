Jakmile jsme vstřelili branku, byli jsme si jistí, komentoval důležitou výhru trenér Vítkovic Holaň

Jeden jediný vítězný zápas dělí hokejisty Vítkovic od postupu do semifinále play-off, naopak brněnskou Kometu jediná prohra od konce sezony.

„Hráči u nás mají vysoký kredit za výkon, který předvedli. Děkujeme i fanouškům, jak nás podporovali celou dobu. Byl to zápas o jednom gólu, i když Kometa nás ve druhé třetině přehrávala, měla šance. Byl tam vynikající Stezka, který nám dal šanci vyhrát další bod. Jak jsme vstřelili branku, pomohlo k tomu asi promíchání lajn, tak od té doby jsme si byli jistí a nenechali si to ujít,“ komentoval na Radiožurnálu Sport třetí vítězství v sérii kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Kometa byla trochu zklamaná, protože za stavu 0:0 měla větší šance. „Ve mně se mísí dva protichůdné pocity. Jsem hrdý na kluky, jak dnes ten zápas odehráli, protože to byl nejlepší zápas série ve Vítkovicích, ale bohužel nebyli za svoji práci odměněni. Ve druhé třetině jsme měli zápas rozhodnout a vyhrát. Druhý pocit je, že jsem obrovsky zklamaný, protože jsme prohráli,“ říkal trenér Komety Patrik Martinec.

Rozhodující branka

Jediný gól utkání vstřelil ve 47. minutě exbrněnský útočník Američan Peter Mueller. A akci mu vypracoval český reprezentant Petr Fridrich, který ve třetí třetině vyměnil na křídle prvního útoku Lotyše Bukartse.

„Bylo to o tom, kdo dá první gól. Čekali jsem na to a ve třetí třetině jsme hru trochu zklidnili, protože byla chvílemi rozlítaná. Myslím ale, že jsme to pak zvládli dobře, dali gól a předvedli poctivou obranu, jak předvádíme celou sezonu a Kometu prakticky do ničeho nepustili a došli pro důležité vítězství,“ doplnil šťastný vítkovický útočník Petr Fridrich.

Vítkovice o postupu do semifinále můžou rozhodnout v pondělí v Brně v šestém utkání série.