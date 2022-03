Hertl prodloužil smlouvu se Sharks o osm let. Palát si připsal asistenci v zápase proti Seattlu

Hokejový útočník Tomáš Hertl bude v NHL i nadále hájit barvy San Jose, kde působí od začátku kariéry v zámoří. S vedením Sharks se osmadvacetiletý pražský rodák dohodl na nové osmileté smlouvě, která mu zajistí celkový příjem 65,1 milionu dolarů (přes 1,45 miliardy korun). V průměru tak bude mít plat přes osm milionů dolarů za sezonu. Ondřej Palát si připsal v NHL po sedmi zápasech bez bodu asistenci a Tampa Bay zvítězila na ledě Seattlu 4:1. San Jose 8:25 17. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hertl se dohodl se San Jose na prodloužení smlouvy o osm let | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Hertl, jenž se zařadil mezi hlavní lídry týmu, se mohl stát po sezoně nechráněným volným hráčem. Měl by tak možnost vybírat si z nabídek všech klubů. S předstihem ale nakonec ukončil déle trvávající spekulace o možné výměně či odchodu jinam.

Díky novému kontraktu si výrazně polepší. Podle současné dobíhající smlouvy na čtyři roky si vydělal 22,5 milionu dolarů.

„Je skvělé podepsat takhle pěknou dlouhou smlouvu a být i nadále součástí Sharks. Je to pro mě čest, ale zároveň dobře vím, co se s tím pojí. Jsem jedním z lídrů a musím dál pracovat na zlepšení. Je to výzva, ale chci vidět, jak se jako tým zlepšujeme každý den a každý rok,“ prohlásil Hertl.

Sedmnáctý hráč draftu 2012 se rozhodl zůstat v Kalifornii i přesto, že se klubu v poslední době příliš nedaří. Sharks, kteří ještě v roce 2016 hráli finále Stanley Cupu, v němž podlehli Pittsburghu 2:4 na zápasy, nepostoupili v uplynulých dvou ročnících do play off.

Nepříliš nadějně to vypadá i v této sezoně. Před poslední čtvrtinou základní části mají na poslední postupovou pozici v Západní konferenci osmibodové manko.

Přes horší výsledky Sharks ale sám Hertl prožívá výbornou sezonu. Za 59 utkání si připsal 48 bodů díky 25 gólům a 23 asistencím. V klubovém bodování je lepší pouze Timo Meier s 58 body. Oba dva hráči jsou zároveň se stejným počtem branek nejlepšími střelci mužstva.

Bodoval jen Palát

Jakub Voráček, který nedohrál před pěti dny utkání po střetu koleno na koleno a vynechal poté jeden zápas, nechyběl v noci na čtvrtek v sestavě Columbusu při výhře 4:1 v Ottawě.

Putinův přítel Ovečkin? ‚Nezajímá mě, co dělají hráči mimo led,‘ hodnotí fanoušek Capitals Číst článek

Naopak nenastoupil Pavel Zacha, jenž se minule zranil v horní části těla, a bez něj New Jersey prohrálo 3:6 v Calgary.

Palát měl ještě na začátku kalendářního roku velkou formu, když skóroval ve čtyřech zápasech v řadě. Jenže 12. ledna nedohrál v Buffalu a týmu následně chyběl kvůli zranění dva týdny. Od návratu už nedal ani jeden gól v sedmnácti zápasech (0+5).

Palát si připsal v Seattlu bod v úvodu třetí třetiny. Český útočník po průniku Braydena Pointa dorážel puk ve skrumáži společně s Anthonym Cirellim, jenž nakonec zvýšil na 3:1. Výhru zpečetil obránce Victor Hedman, který skóroval v zápase dvakrát a jeho trefa z 29. minuty byla vítězná.

Obhájce titulu ale nezačal na ledě nováčka dobře, už v čase 2:38 se prosadil v přesilové hře Yanni Gourde. Ještě v úvodní části ale vyrovnal Nikita Kučerov.

Pastrňák, který vypálil v předchozích dvou zápasech celkem šestnáctkrát, vyslal v Minnesotě jen jednu střelu a připsal si dva záporné body. Domácí vedli góly Kirilla Kaprizova už v 15. minutě 2:0.

Boston, jemuž scházel elitní centr Patrice Bergeron, na přelomu úvodní a druhé třetiny vyrovnal trefami Craiga Smithe a Brada Marchanda. Zápas rozhodl z dorážky Jordan Greenway v čase 47:56 a po ztrátě Pastrňáka při hře bez gólmana pojistil výhru Ryan Hartman.

NHL

Ottawa - Columbus 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 10. Ennis - 16. a 35. Roslovic, 23. Robinson, 60. Kuraly. Střely na branku: 31:39. Diváci: 10 087. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Merzlikins, 3. Laine (všichni Columbus).

Minnesota - Boston 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 7. a 15. Kaprizov, 48. Greenway, 60. Hartman - 17. C. Smith, 22. Marchand. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17 956. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Spurgeon, 3. Greenway (všichni Minnesota).

Calgary - New Jersey 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky: 10. B. Ritchie, 19. Mangiapane, 28. Dube, 30. M. Tkachuk, 31. Lucic, 58. J. Gaudreau - 17. Mercer, 26. P.K. Subban, 44. Šarangovič. Střely na branku: 40:33. Diváci: 15 488. Hvězdy zápasu: 1. Dube, 2. C. Tanev, 3. Mangiapane (všichni Calgary).

Seattle - Tampa Bay 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 3. Gourde - 29. a 55. Hedman, 7. Kučerov, 41. Cirelli (Palát). Střely na branku: 25:39. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Vasilevskij, 3. Hedman (všichni Tampa Bay).