Hertl v prodloužení rozhodl o výhře Vegas nad Coloradem. Asistence Jeníka nepomohla Arizoně

Tomáš Hertl gólem v prodloužení pečetil obrat Vegas v duelu s Coloradem. Český útočník se prosadil podruhé za sebou a pomohl Golden Knights k výhře 4:3. Jan Jeník připravil jednu branku Arizony při prohře 5:6 na ledě Calgary. Český centr v aktuálním ročníku NHL bodoval poprvé. New York 7:22 15. dubna 2024

Hertl naskočil v dresu Vegas do čtvrtého utkání a zaznamenal třetí bod. Proti Coloradu svou sezonní bilanci na 17 přesných zásahů rozšířil v prodloužení, ve kterém si našel ideální pozici na hranici brankoviště a protečoval za záda gólmana Alexandara Georgijeva střelu Jacka Eichela.

FROM 3-0 DOWN TO A 4-3 WIN!!!!!!!!! pic.twitter.com/bgQwqyDprU — x-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 14, 2024

Hertl se v duelu s Coloradem prosadil již ve druhé třetině, jeho branku ale rozhodčí po trenérské výzvě lavičky Avalanche neuznali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Pár minut odvolaném zásahu Colorado zvýšilo na 3:0, a zdálo se, že Golden Knights ztratí čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Obrat Vegas

Ve třetí třetině ale domácí hokejisté zamkli Colorado v obranném pásmu, přestříleli soupeře 11:2 a třemi zásahy srovnali na 3:3. V prodloužení pak zužitkovali početní výhodu, kterou jim 12 sekund před koncem základní hrací doby nabídl Josh Manson a díky výhře se udrželi v boji o lepší výchozí pozici do play off. Aktuálně v Pacifické divizi drží čtvrté místo, které by je v play off poslalo na Dallas, nejlepší celek Západní konference.

Arizona na ledě Calgary dvakrát vedla o dva góly, ani jednou ale svůj náskok neudržela a nakonec prohrála 5:6. Vedoucí branku na 4:3 připravil Jeník, jenž vydařenou křižnou nahrávkou přes celou šířku útočného pásma vyzval ke skórování Dylana Guenthera. Výhru Calgary třemi body řídil Nazem Kadri.

Výsledky NHL: St. Louis - Seattle 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) Branky: 19. Kapanen, 41. Kyrou, 57. B. Schenn, 59. N. Walker - 15. McCann. Střely na branku: 29:20. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Hofer, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Calgary - Arizona 6:5 (2:3, 2:2, 2:0) Branky: 42. a 46. Kadri, 8. Kuzmenko, 10. Coronato, 30. Zary, 37. Šarangovič - 18. a 36. Guenther (na druhou Jeník), 3. Kerfoot, 4. Maccelli, 37. Doan. Střely na branku: 31:35. Diváci: 17 247. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Andersson (oba Calgary), 3. Keller (Arizona).

Chicago - Carolina 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) Branky: 11. Nazar, 42. Athanasiou - 47. a 57. Jarvis, 25. J. Staal, 58. S. Aho. Střely na branku: 16:34. Petr Mrázek odchytal za Chicago 59 minut a 40 vteřin, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 18.742. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Svečnikov (oba Chicago), 3. Nazar (Chicago).

Vegas - Colorado 4:3 v prodl..(0:2, 0:1, 3:0 - 1:0) Branky: 47. a 57. W. Karlsson, 43. Barbašev, 62. Hertl - 8. Colton, 11. Makar, 33. Rantanen. Střely na branku: 30:24. Diváci: 18 239. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. W. Karlsson, 3. Barbašov (všichni Vegas).