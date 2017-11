Hertl skóroval téměř po měsíci, v zápase s Vancouverem si připsal tři body

Hokejový útočník Tomáš Hertl nasměroval v NHL gólem a dvěma přihrávkami San Jose k výhře 5:0 nad Vancouverem a stal se druhou hvězdou zápasu. Pražský rodák skóroval téměř po měsíci a byl jediným českým hráčem, který bodoval ve dvanácti utkáních sobotního programu soutěže. New York 6:59 12. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl zapsal tři body a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu | Zdroj: Reuters

Hertl ukončil půst devíti zápasů bez gólu už po 48 sekundách hry i s notnou dávkou štěstí. Střela jeho spoluhráče Justina Brauna se odrazila od betonu gólmana Jacoba Markströma do nohy cloního českého hráče, od kterého puk zamířil do branky. Druhý gól přidalo San Jose v závěru prostřední části v oslabení. Hertl vybojoval kotouč u hrazení a vyslal do sólového úniku Logana Coutureho, který se prosadil bekhendovou kličku mezi betony.

Zbývající tři góly vstřelilo San Jose v závěrečných 101 sekundách. Nejdříve Couture pojistil při powerplay za asistence Hertla vedení týmu a v poslední minutě zvýraznil výhru ještě dvěma zásahy Chris Tierney. Hertl, který odehrál nejproduktivnější zápas sezony, si vylepšil statistiky na tři branky a šest přihrávek. Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen gólman Aaron Dell, který zneškodnil 41 střel.

Martin Frk, který v předchozích třech utkáních skóroval, dostal důvěru trenéra Detroitu Jeffa Blashilla v penaltovém rozstřelu. Český útočník v osmém kole nájezdů neuspěl střelou mezi betony Sergeje Bobrovského. V další sérii rozhodl Jack Johnson o výhře Columbusu 2:1.

Philadelphii s Jakubem Voráčkem, nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži, vynulovala Minnesota, která trefou Jasona Zuckera ze 42. minuty vyhrála na ledě soupeře 1:0. Gólman Wild Devan Dubnyk si připsal druhé čisté konto za sebou, když kryl 32 střel včetně šesti pokusů Radka Gudase.

David Pastrňák přišel o bodovou sérii, během níž v posledních čtyřech zápasech zaznamenal čtyři branky a dvě asistence, a s Bostonem podlehl Torontu 1:4. V sestavě vítězů zůstal popáté v řadě mezi náhradníky obránce Roman Polák. Stejný osud potkal v sobotních utkáních i Pavla Zachu z New Jersey a Michala Kempného z Chicaga.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Edmonton 4:2, Boston - Toronto 1:4, Montreal - Buffalo 2:1 v prodl., Ottawa - Colorado 4:3 (hráno ve Stockholmu), Detroit - Columbus 1:2 po nájezdech, Philadelphia - Minnesota 0:1, Carolina - Chicago 3:4 v prodl., St. Louis - NY Islanders 2:5, Nashville - Pittsburgh 5:4 po sam. nájezdech, New Jersey - Florida 2:1, Arizona - Winnipeg 1:4 a San Jose - Vancouver 5:0.