Čeští hokejisté do 18 let se s Hlinka Gretzky Cupem loučí výhrou nad Slovenskem a berou páté místo

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří Kamas.

Čeští hokejisté do 18 let se radují z výhry nad Slovenskem

Čeští hokejisté do 18 let se radují z výhry nad Slovenskem | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Tým Jana Tomajka neobhájil dvě předchozí stříbrné medaile. Na turnaji, který se poprvé hrál v Brně, ve skupině porazil nejprve Švýcarsko 6:2, ale prohry s Finskem 1:4 a Kanadou 0:5 je z bojů o cenné kovy vyřadily.

V dnešním duelu se Slovenskem, které obsadilo třetí místo ve skupině B v Trenčíně za Švédskem a USA, si mladí Češi chtěli spravit chuť i bilanci. A to se jim povedlo.

V brance dostal poprvé na turnaji příležitost Marek Sklenička a než si poprvé sáhl na puk, vedl český tým 1:0 po nájezdu Švancary. Druhý gól přidal v závěru prvního dějství Kamas a korunoval pak herní i bruslařskou převahu domácího celku.

V druhém dějství Česko rychle odpovědělo na snížení Slováků zásluhou Tomka a pak bez potíží ubránilo pětiminutové oslabení při vyloučení Řípy. Ve třetí třetině se projevila herní dominance Tomajkova výběru, jenž přidal další dva góly a dovedl duel do vítězného konce.

Od pátečních 19:00 je na programu semifinále. V Brně se odehraje zámořské derby Kanada - USA a v Trenčíně skandinávské Švédsko - Finsko.

