Hned po příletu z Pchjongčchangu naskočil do extraligy. 'Pro tělo to bylo docela těžké,' říká Řepík

Z pohádky do pohádky - tak bychom mohli s určitou dávkou ironie okomentovat nejčerstvější radosti a starosti hokejisty Michala Řepíka. Ještě ani nestačil skousnout zklamání z nepovedeného závěru olympijského turnaje a pár hodin po návratu z dějiště zimních her už oblékl sparťanský dres v pondělní dohrávce 48. extraligového kola s Olomoucí. Praha 9:42 27. února 2018

„Pro tělo to bylo docela těžké,“ bez pobízení přiznal Michal Řepík.

Ale nebylo to z jeho hlavy, že se musel bleskově srovnat s poolympijskou únavou a reprezentační povinnosti nahradit těmi extraligovými.

„Ke konci olympiády už jsem věděl, že chtějí, abych tady nastoupil. Hned jak jsme v Koreji dohráli poslední zápas, tak jsem odjel na letiště a cestoval jsem do Prahy. Samozřejmě to bylo těžké, ale nechci se nějak vymlouvat. Nebylo to ode mě úplně stoprocentní, ale zase to nebylo úplně šílené,“ řekl Řepík.

Možná to bylo k něčemu dobré, že na dlouhé ohlížení za posledními dvěma zápasy českého týmu na olympijském ledě nezbyl čas.

„Na olympiádě se nám to nepovedlo a zklamání tu určitě je,“ říká Řepík.

Jenomže posmutnělé spoluhráče z reprezentace vyměnil Michal Řepík za sparťanskou kabinu, která není momentálně o nic veselejší. Pondělní porážka s Olomoucí 2:3 po prodloužení na tom pochopitelně nic nezměnila.

„Musíme vyhrávat, je na nás tlak, snažíme se dostat do předkola, ale nehrajeme náš hokej, který bychom chtěli hrát. Děláme chyby, tlačíme to do kopce a nejsme schopní to překlopit na naši stranu,“ popisuje Řepík sparťanské trable.

A jak se tedy vydrápat extraligovou tabulkou o kousíček výš?

„Je potřeba nějaké zápasy urvat, aby to z nás trošku spadlo,“ říká sparťanský útočník.