Vláda zastavila finanční pomoc pro Hockey Canada. Důvodem je postoj svazu v kauze sexuálního napadení

Hockey Canada má zastavenou finanční podporu od federální vlády za to, jak řešila případ údajného sexuálního napadení týkající se členů reprezentace do 20 let v roce 2018. Zastřešující organizace kanadského hokeje se s ženou, která nejmenované hráče obvinila, vyrovnala mimosoudně. Kvůli případu museli tento týden odpovídat na otázky poslanců prezident Hockey Canada Scott Smith a odcházející šéf Tom Renney.

