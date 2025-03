75 let od zatčení hokejistů. StB poslala většinu národního týmu do uranových dolů nebo vězení

Přesně před 75 lety, 13. března 1950, zatkli příslušníci Státní bezpečnosti hráče československého hokejového národního týmu. Ty poté tehdejší komunistický režim ve vykonstruovaném procesu poslal na mnoho let do vězení. Praha 16:49 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace na tréninku před plánovaným odletem na mistrovství světa v Londýně, kterého se nakonec nezúčastnili | Foto: Zdeněk Havelka | Zdroj: Profimedia

Skutečným důvodem byla obava komunistů z toho, že by hráči emigrovali. V březnu se konal v Londýně světový šampionát, na kterém Čechoslováci obhajovali zlato.

Vedení komunistické strany nejdříve týmu znemožnilo do Velké Británie odcestovat. 13. března 1950 vedení strany oznámilo, že se národní tým mistrovství světa nezúčastní a to s falešným odůvodněním, že Britové odmítli vystavit vstupní víza československým rozhlasovým reportérům.

Před 75 lety provedli komunisté nejodpornější křivdu spáchanou kdy v historii na českém sportu. Zatkli a posléze i odsoudili hokejisty, vesměs mistry světa, kteří neprovedli vůbec nic, jen chtěli jet obhajovat titul světových šampionů. Nezapomeneme! pic.twitter.com/SgFD1BDNDH — Hokejové pikošky (@pikoskyzhokeje) March 13, 2025

Hráči se ve stejný den sešli v restauraci U Herclíků nedaleko Národního divadla.

„Lítaly mezi námi piva a dost jiného alkoholu, okolo hrála harmonika, dudy a my během toho nadávali na režim. Poté jsme s Václavem Roziňákem šli na chvíli před hospodu a mezitím se od jiného stolu zvedli dva další muži a ti nám venku řekli, že musíme jít s nimi,“ vzpomínal útočník Augustin Bubník.

Právě U Herclíků členové Státní bezpečnosti pozatýkali devět reprezentačních hokejistů.

Státní bezpečnost si později došla i pro další členy týmu, například pro legendárního gólmana Bohumila Modrého, který už v té době v národním týmu nehrál. I přesto jej žalobci označili za hlavu údajného spiknutí. Hokejisté podle strany měli v Londýně po šampionátu zůstat a pak organizovat zahraniční protistátní skupiny.

Vězení nebo uranové doly

Modrý si tak v říjnu roku 1950 vyslechl nejvyšší možný trest – patnáct let ve vězení. Bubník dostal čtrnáct let, všichni další členové národního týmu se následně taktéž dostali do vězení nebo uranových dolů. Ty nejtvrdší tresty pak v roce 1955 zrušil milostí prezident Antonín Zápotocký.

Likvidace téměř celého reprezentačního týmu měla ničivé následky pro celý hokej. Mistrovství světa v letech 1950 a 1951 se Československo nezúčastnilo.

První turnaj, do kterého zasáhl nově vytvořený reprezentační tým, byly olympijské hry roku 1952, kde skončil na čtvrtém místě. Další tři roky trvalo, než dosáhli hokejisté na medaili z mistrovství světa. A na titul ze světového šampionátu pak hráči i fanoušci čekali až do roku 1972.