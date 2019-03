Je to větší zodpovědnost, říká Jágr před baráží o extraligu v pozici hráče i majitele klubu

Ví, jaké je to vyhrát Stanley Cup, mistrovství světa i olympijské hry. Teď ale Jaromíra Jágra čeká jeden z nejtěžších úkolů hokejové kariéry v baráži o extraligu. Právě tam se bude legendární útočník a zároveň majitel kladenských Rytířů snažit o to, aby se středočeský klub vrátil po pěti letech mezi českou elitu. Kladno 17:30 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Nejlepší je být hráčem a majitelem ve stejnou dobu, protože jako hráč můžeš na ledě průběh ovlivnit víc. Jako majitel můžeš někde za oknem akorát doufat, že to nějak dopadne. Takhle ne. Je to takové vzrušující a větší zodpovědnost,“ komentuje Jaromír Jágr fakt, že o návrat Kladna do extraligy bude usilovat jako hráč a majitel klubu zároveň.

V podobné roli kdysi dotáhl Plzeň k extraligovému titulu Martin Straka. Na to, že by měl Jágr svůj vlastní klub dotáhnout zpět mezi českou elitu jen svými výkony na ledě jako jeho kamarád a někdejší spoluhráč z reprezentace, je podle kladenské legendy už trochu pozdě.

„Kdyby mi bylo o dvacet let míň, tak tady nic neřeším. Dám tři góly v první třetině a jdu domů,“ usmívá se Jágr.

Jenže i když Jaromír Jágr v 47 letech už nestřílí tolik gólů jako zamlada, tak je o utkání jeho týmu obrovský zájem. Jenom v Pardubicích na oba barážové zápasy s Kladnem fanoušci už téměř vyprodali stadion pro 10 tisíc diváků.

„Zájem samozřejmě těší, ale abych byl upřímný, není na co se dívat,“ směje se Jágr.

Přesto bude Jaromír Jágr v baráži patřit určitě mezi největší hrozby kladenského útoku stejně jako Tomáš Plekanec. Jenže ani přítomnost dvou velkých hvězd českého hokeje podle kladenského šéfa nezpůsobí to, že by se soupeřům rozklepala kolena.

„Nemám velké oči, jsem realista. Nechci, abychom se někoho báli, ale před nikým se nepovyšujeme. Co si budeme namlouvat, týmy, i když měly problémy, měly dost času se na to připravit a pořád by měly být daleko kvalitnější než my. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká Jágr.

Ano, jak to skutečně bude, ukáže následujících 12 kol baráže. Boj o účast v hokejové extralize vypukne už v pátek, kdy Pardubice doma přivítají České Budějovice. Kladno i s Jaromírem Jágrem zavítá do Chomutova.