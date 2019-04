Pardubice v baráži válí. ‚Měly čas na přípravu,‘ míní kladenský Plekanec

Pardubice těží především z toho, že se na baráž mohly dlouho připravovat. Tím, že za sebou mají opravdu špatnou sezonu, na východě Čech už hráči dopředu počítali s baráží. Na soutěž, která je v mnoha ohledech nevyzpytatelná, se mohli řadu týdnů připravovat, vypilovat ideální sestavu a naladit mužstvo na bojů o záchranu.

Za jeden z hlavních důvodů, proč to Pardubicím v baráži tak šlape, to považuje i kladenský útočník Tomáš Plekanec: „Pardubice prostě měly čas se na to připravit. Ten systém je takový, že týmy čas na přípravu mají. My si to play-off musíme odmakat sami. Oni mají čas připravit se. Jak fyzicky, tak psychicky. V tomhle je asi ten největší rozdíl,“ řekl Plekanec pro Radiožurnál.

Hokejisté Pardubic se mohou spolehnout také na brankáře Ondřeje Kacetla, který za pět zápasů dostal pouhých pět gólů. A Východočeši také čerpají z obrovské podpory fanoušků. Přestože se týmu celou sezonu nedařilo a fanoušci například mají výhrady vůči vedení pardubického klubu, tak v baráži Dynamo podporují. Například na úterní zápas s Kladnem už lístky do pardubické arény pro deset tisíc diváků neseženete.