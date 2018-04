'V první lize cítíte nenávist, chce vás porazit i šatnářka.' Karlovy Vary slaví návrat mezi elitu

Prohra v předposledním kole baráže nevadila. Už po základní hrací době mohli hokejisté Karlových Varů slavit návrat do extraligy. Na led se vraceli slavobránou z vlajek Energie.

„V první lize jsme byli jako Sparta a Kometa v extralize. Ty zápasy na Moravě, ať to byl Vsetín nebo Přerov, úplně cítíte tu nenávist, jak vás chtějí porazit, jde proti vám i šatnářka. To nasazení proti nám nás zocelilo,“ řekl po zápase Radiožurnálu karlovarský kouč Martin Pešout.

V základní části Energie zůstala bez bodu jen v devíti zápasech. Karlovarští hokejisté nikdy neprohráli více než dvě utkání v řadě. Každý si plnil to, co měl. Včetně kapitána Václava Skuhravého.

„Chodil jsem spíš na oslabení, měl jsem k sobě pokaždé jiná křídla, měli jsme spíš bránit nějaké pětky. Trenér mě posílal na důležitá buly, ale hned jsem šel střídat. Nikdo se nevztekal. Měli jsme společný cíl a ten nám vyšel,“ řekl 39letý kapitán Karlových Varů.

„V prvním roce je to vždycky nejlehčí, pak je to těžší a těžší. Odcházejí mladí hráči, sponzoři, všechno se lepí. Když je tým pohromadě ještě z extraligy, je dobré to nechat a jen doplnit o pár hráčů,“ vysvětlil útočník, který v Karlových Varech pamatuje i titul.

'Nevěděli jsme, do čeho jdeme'

Západočechy zdobila produktivita. V základní části dali druhý největší počet gólů, jen o dva méně než Kladno. V baráži pak jsou kolo před koncem vůbec nejlepší.

„Naše síla je hlavně v tom, že když jsme potřebovali dát gól, nespoléhali jsme na první nebo druhou pětku. Každá pětka, co šla na led, mohla dát gól. To je klíč, proč jsme uspěli,“ pochvaluje si útočník Stanislav Balán.

„Vypadalo to, že jsme tím proplouvali lehce, ale lehké to určitě nebylo. Sice je to jen o ligu nižší než extraliga, ale tu jsme celou sezonu nehráli. Nevěděli jsme, do čeho jdeme. O to víc jsme museli být připraveni,“ dodal.

Energii teď čeká už jen sladká tečka za baráží - nedělní zápas v Jihlavě. Další soutěžní utkání už bude extraligové.