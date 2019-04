Půlku zápasu nás přehrávali, říká Jágr po výhře nad Budějovicemi. Jeho Kladno je krok od postupu

Hokejisté Kladna jsou blízko návratu mezi elitu. Pomohla jim k tomu výhra Pardubic v Chomutově 7:5 a také vlastní vítězství nad Českými Budějovicemi 4:2. Rozhodující gól dal Jaromír Jágr - více než o jeho trefě se ale po zápase v útrobách stadionu mluvilo o jeho obranném sprintu. Kladno 8:51 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Bezgólový stav, České Budějovice míří do přečíslení a sedmačtyřicetiletý Jágr sprintuje přes celé hřiště, aby tomu zabránil. Povedlo se mu to a z protiútoku se Kladno dostalo do vedení.

„Do té doby jsme nehráli nic moc a najednou jedou dva na jednoho v naší přesilovce. Byl jsem první vzadu, takže i když mi to moc nebruslí, tak jsem se snažil co nejrychleji vrátit, protože by byla docela katastrofa, kdybychom prohrávali. Zvlášť v situaci, ve které jsme byli. Moc se nám nedařilo a ještě prohrávat 0:1, to by byl ohromný tlak,“ říkal po zápase Jágr.

„Dneska jsem se moc dobře necítil, říkal jsem to už Plekymu před zápasem. Pleky říkal, ať se nebojím, že to má, takže jsem byl v klidu. Jen jsem čekal na svoji příležitost,“ dodal Jágr.

Právě souhra Tomáše Plekance s Jaromírem Jágrem zařídila Kladnu vítězný gól. Jinak ale Kladno neodehrálo dobrý zápas, trenér David Čermák ho označil za nejhorší v baráži a ani majitel klubu a nejlepší střelec v jednom nebyl spokojený.

„Musím říct, že jsem nečekal, že budou hrát tak dobře. Překvapili nás v první třetině, byli o hodně lepší, aktivnější. My jsme vůbec nevěděli, kde máme být. Klobouk dolů před nimi a před trenérem Vencou Prospalem, že je namotivoval. My jsme jeli nadoraz a opravdu nám to nešlo. Půlku zápasu nás přehrávali a pak jsme měli štěstí, že jsme to v pětiminutovce ve druhé třetině otočili a získali dvoubrankové vedení,“ řekl Jágr.

Vítězství znamená, že Kladno má na druhém postupovém místě osmibodový náskok na Chomutov - ve hře je už přitom pouze devět bodů.