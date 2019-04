Hokejista Tomáš Rolinek vedl před devíti lety jako kapitán národní tým ve finále na mistrovství světa v Německu, teď zase podruhé během posledních tří let s kapitánským „C“ na prsou bojoval s Pardubicemi v baráži o extraligu. S reprezentací slavil titul a s východočeským klubem teď opět záchranu v nejvyšší soutěži. Chomutov 10:28 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rolinek. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Možná vás slova devětatřicetiletého Rolinka překvapí, ale vyhrát zlatou medaili na světovém šampionátu pro něj bylo snazší než udržet extraligu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měli jsme stažený zadek, od prvního zápasu jsme se báli, říká Rolinek po udržení Pardubic v extralize

„Na tom mistrovství je to jeden zápas a v tom se může stát cokoliv, což se nám povedlo. Ale tady musíte být tři čtyři týdny připravení a nažhavení od každého střídání. Tam to bylo jen o třech zápasech, tady je to obrovská zodpovědnost. Asi si to na sebe nakládám moc, ale prostě bych nechtěl být podepsaný pod tím, že se v takovém hokejovém městě spadne,“ řekl po vítězství 7:5 v Chomutově Tomáš Rolinek.

Pardubice prohrály před baráží 45 z 58 zápasů a působily jako zlomený tým. O to překvapivější je jejich rychlá záchrana už po devátém barážovém kole.

Půlku zápasu nás přehrávali, říká Jágr po výhře nad Budějovicemi. Jeho Kladno je krok od postupu Číst článek

„Není legrace prohrávat a pak si myslet, že v baráži to najednou půjde. Měl jsem z toho obrovskou hrůzu. Máte sice čas, víte, že jdete do baráže, ale prohráváte zápasy, máte hlavu dole, hádáte se v kabině, abyste to nastartovali, a chcete to zkoušet po dobrém, po zlém, ale nic nefunguje. Vzalo se to v tom, že jsme měli stažený zadek, od prvního zápasu jsme se báli, že může přijít neštěstí a že o tu extraligu přijdeme. A hráli jsme týmově,“ našel Tomáš Rolinek příčiny pardubického probuzení.

Dynamo nastartovaly do baráže už dvě přesvědčivé úvodní výhry nad prvoligovými soupeři, České Budějovice porazilo 4:1 a Kladno 5:0.

„Tyhle zápasy dodali pozitivní emoce do celého týmu, do každého hráče. Začali jsme si věřit,“ říká pardubický kapitán.

Extralize se přiblížili i hokejisté Kladna. Na Chomutov mají tři kola před koncem baráže těžko dosažitelný osmibodový náskok.