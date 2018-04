Utekl nám konec baráže, lituje Jágr. Majitel Rytířů chtěl nastoupil do posledního zápasu

Do baráže o účast v hokejové extralize vstupovali hráči Kladna v roli týmu, který nemá co ztratit. Jejich naději na návrat do nejvyšší domácí soutěže definitivně pohřbila až páteční prohra s Jihlavou 1:2. Jaromír Jágr sledoval snažení týmu jen ze střídačky. Kladno 8:14 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr na střídačce Kladna | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Z obou stran to bylo opatrné. Nikdo nechtěl udělat chybu a jedna chyba rozhodla,“ řekl po zápase novinářům Jaromír Jágr.

Dukla Jihlava rozhodla o vítězství na Kladně v 57. minutě, kdy rozhodl kladenský odchovanec v dresu hostů Richard Diviš. Jágr ještě není fit a utkání sledoval pouze ze střídačky.

Za svoji hokejovou kariéru jsem toho zažil hrozně moc, takže moc nervy nemám. Když hraju, je to o něco horší. Na střídačce je to daleko jednodušší, když nemusím hrát. Mám spoustu síly, energie, vidím věci jinak. Dokážu se vžít do role hráče. Vím, že některé věci nevyjdou, jak by si kluci představovali,“ vysvětluje legenda českého hokeje.

Třebaže Kladno čeká ještě nedělní utkání v Litvínově, první ohlédnutí za baráží si Rytíři dopřávají už teď. V posledním zápase jim už o nic nepůjde, protože na postupové druhé místo mají nedostižitelnou čtyřbodovou ztrátu.

„Měli jsme úseky, kdy jsme hráli výborně, některé moc dobře ne. Asi největší problém našeho týmu bylo střílení gólů a přesilovky. V téhle kategorii jsme byli nejhorší ze všech čtyř týmů. Na tom budeme muset zapracovat, ten konec nám utekl,“ říká majitel klubu Jágr.

'Mladí byli zápas od zápasu lepší'

Hlavní postava Rytířů ale v posledních týdnech zažila i příjemná překvapení: „Někteří mladí hráči si vyzkoušeli baráž, hru proti extraligovým týmům. Zápas od zápasu byli lepší. Pro nás jako pro tým i pro ně to je skvělé,“ chválí mladíky v dresu Kladna.

Žádné novinářské setkání s Jaromírem Jágrem se neobejde bez otázky týkající se jeho návratu na led. V případě vítězství chtěl nastoupit v Litvínově, ale hlavní pro něj je zdraví. „Hlavně se musím hrát stoprocentně dohromady, abych byl platný hráč, jestli ještě budu chtít hrát hokej,“ naznačuje Jágr.

Přestože byl ve čtvrtek s týmem na ledě, jeho zdravotní stav stále není ideální. „Sám jsem si trénoval i po večerech. Ale to neznamená, že jsem byl stoprocentně zdravý natolik, abych mohl nastoupit v tak důležitém zápase, jako je baráž," řekl Jágr.