Mistrovství světa v hokeji ohrožuje politika i koronavirus. ‚Situaci v Bělorusku sledujeme,‘ říká Bříza

Politická situace po prezidentských volbách v Bělorusku ovlivňuje i sport. Právě běloruské hlavní město Minsk má v příštím roce hostit, společně s lotyšskou Rigou, hokejové mistrovství světa. Světová hokejová federace už zaznamenala i žádosti o odebrání pořadatelství Bělorusku. Minsk 15:31 18. srpna 2020

Příští hokejové mistrovství světa mají hostit lotyšská Riga a běloruský Minsk. Světová hokejová federace teď pozorně sleduje politickou situaci v Bělorusku a na zářijovém zasedání Výkonného výboru bude jednat i o bezpečnostní situaci v dějišti šampionátu.

„IIHF samozřejmě monitoruje vzniklou situaci. V pondělí reagovala na lotyšského ministerského předsedu, který vyzval IIHF aby uvažovala o změně pořadatelství, nicméně organizace v tuto chvíli intenzivně komunikuje s oběma výbory jak v Rize, tak v Minsku. Postupně všechny tyto informace vyhodnocujeme,“ říká člen Rady Světové hokejové federace Petr Bříza.

Jeho nadřízený, prezident IIHF René Fasel, se už v neděli k situaci vyjádřil a uvedl, že nemá důvod dělat politická prohlášení a že je připraven v Bělorusku šampionát uspořádat. Ale názor prezidenta není rozhodující. Případnou změnu šampionátu nemůže udělat ani on, ani Council, chcete-li Rada IIHF, která se sejde v polovině září ve Švýcarsku.

„Než se alokuje mistrovství světa, tak je to poměrně dlouhý proces. V roce 2017 bylo pořadatelství šampionátu schváleno pro Minsk a pro Rigu kongresem IIHF a jakákoliv změna vyžaduje souhlas kongresu,“ popisuje Petr Bříza.

A navíc koronavirus

Problém ale český zástupce v nejužším vedení Světové federace nevidí jen v politické situaci v Bělorusku. Inspekční cesty, které IIHF do Běloruska podnikla a ještě podnikne, se budou zabývat i opatřeními spojenými s šíření nemoci covid-19. Ty jsou totiž v Lotyšsku a Bělorusku velmi rozdílné.

„To, co zažíváme s covidem-19 je každodenní příliv spekulací, protože co platí dnes, nemusí platit za týden. Je to neustále vyvíjející situace a IIHF všechno monitoruje. Rozdílné podmínky v obou zemích budou i předmětem inspekčních návštěv a diskuzí, jak zajistit průběh MS. V první řadě také to, jak zajistit bezpečnost hráčů a diváků.“

Připomíná Petr Bříza nejdůležitější podmínku pro pořádání světového šampionátu.