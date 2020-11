Proč z dresu libereckých hokejistů zmizel Bílý Tygr? ‚Každý musí něco obětovat,‘ říká viceprezident klubu

Hokejistům Liberce návrat na extraligový led vyšel tak napůl. V pondělí 9. listopadu doma sice zdolali Olomouc 2:1, ale 11. listopadu podlehli na domácím ledě Třinci 1:3. K oběma zápasům už však nastupovali bez tradičního obrázku na dresech. Liberec 14:46 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K prvnímu zápasu obnovené extraligy už liberečtí hokejisté nastoupili bez Tygra na dresu | Foto: Jiří Princ

„Pro mnoho lidí je to extrémní zásah, procházíme ale extrémní dobou...“ Lukáš Přinda, viceprezident klubu Bílí Tygři Liberec

Liberečtí hokejisté nově nastupují do extraligových zápasů bez tradičního Bílého Tygra na dresech. Na jednom zápase bez diváků přichází o miliony korun, hráči se museli uskromnit. O tom všem si s viceprezidentem libereckého klubu Lukášem Přindou povídal redaktor Pavel Petr.

Proč je Tygr pryč?

„My jsme hledali adekvátní postoj k době, kterou procházíme. A rozhodli jsme se, že prostor, kde vždycky bylo logo Bílého Tygra, bude místem pro náhradní plnění pro naše partnery. Na každém zápase bude jiný partner.“

Je to trvalá změna?

„Nastálo bychom to určitě nedokázali udělat, ale každý musí něco obětovat. Hráči dávají část svých platů, partneři nemají plnění v podobě, v jaké očekávali, a i fanoušci musí asi něco přijmout.“

Jaké jsou reakce fanoušku?

„Pro mnoho lidí je to určitě extrémní zásah, ale procházíme extrémní dobou. Chtěl bych všechny požádat, aby to dočasně přijali. Jsem přesvědčen, že pokud se dostaneme do play-off, bude Tygr zpátky na svém místě.“

Jak ztrátová je letošní sezona?

„To je taková jiná varianta průšvihu. Ztráty budeme sčítat až na konci sezony. Ty propady půjdou do milionů.“

Jak situace ovlivnila platy hráčů?

„To je interní záležitost klubu. Věřte ale, že se k tomu staví všichni čelem, bez jejich přístupu by tahle situace nebyla zvladatelná.“