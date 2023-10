Bostonu se i bez dlouholetých opor v NHL daří. Zacha se rozstřílel, Pastrňák chválí ‚poblázněné‘ brankáře

Když Pavel Zacha v noci na úterý gólem v prodloužení rozhodl utkání Bostonu s Floridou, jako by chtěl naznačit, že můžou fanoušci Bruins na chvíli zažehnat stesk po ostříleném duu Patrice Bergeron a David Krejčí.

Český útočník se na vítězství 3:2 podepsal i asistencí, a dál se tak zabydluje v pozici muže, který pomáhá s produktivitou, byť ne vždy to je z pozice středního útočníka.

„Cítím se dobře i na křídle. Ve třetí třetině nás kouč dal dohromady s Pastou a Poitrasem a některá střídání byla hodně povedená,“ kvitoval Zacha spolupráci s Davidem Pastrňákem a teprve devatenáctiletým kanadským mladíkem Matthewem Poitrasem.

Trenérský štáb využívá aktuálně šestibodového Zachu různě, uprostřed útoků ale zpravidla nechybí. Na ledě dostává průměrně skoro 19 minut na zápas a prostor i v první přesilovce.

‚Pobláznění brankáři‘

Konkurencí je mu vedle Poitrase také zkušený Charlie Coyle, člen bostonské sestavy už od roku 2019. Taky on se zkraje sezony docela produktivní. Má šest bodů v devíti zápasech. Jak ale připomíná ofenzivní hvězda David Pastrňák, co do vstřelených branek jsou Bruins stále spíš průměrným týmem.

„Stoprocentně za naši pozici v lize může hlavně obrana a brankáři chytají jak pobláznění. Také máme skvělá oslabení. Nedáváme tolik gólů, jako bylo naším standardem. Chceme být produktivnější. Zatím nás táhne hlavně defenziva,“ naznačuje nejproduktivnější muž aktuálně vedoucího týmu Východní konference NHL David Pastrňák, že ačkoliv Boston sbírá body, díru po produktivních lídrech Bergeronovi a Krejčím budou Bruins lepit ještě nějaký čas.