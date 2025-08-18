Bratři Zohornové ve stejném dresu. Hynka s Tomášem čeká v Brně obhajoba titulu a naléhají na Radima

V hokejové reprezentaci se už všichni tři bratři Zohornovi potkali, rádi by ale zažili aspoň jednu společnou sezonu i na klubové úrovni. Pokuď se to stane, bude to pravděpodobně v dresu brněnské Komety. V mistrovském týmu už totiž hrají dva - k Hynkovi se v létě přidal Tomáš. Na klubové úrovni se tito dva potkávají již podruhé.

Bratři Hynek a Tomáš Zohornové v reprezentačním dresu

Samozřejmě že na příchodu do Brna měl velký podíl brácha. My jsme spolu už tři roky hráli a bylo to super. Je to vždycky fajn být společně s bráchama. A líbí se mi celý koncept týmu a klubu, ale jak už jsem říkal, velký podíl má brácha,“ vrací se hokejista Tomáš Zohorna do doby, kdy se rozhodoval, kam zamíří po konci angažmá v Českých Budějovicích.

„Potkali jsme se a bavili se o tom, že by bylo fajn ještě se ještě jednou potkat jak my dva s Hynkem, tak i potom s Radimem. Nakonec se to sešlo, že to musíme dát do kupy alespoň ve dvou. Jsem rád, že jednání s panem Liborem Zábranským z Brna bylo rychlé a všechno bylo férové,“ zmínil Tomáš Zohorna taky nejmladšího bratra Radima, který v minulosti za Kometu taky hrával.

Toho ale nyní čeká působení ve švédském Färjestadu a žádná jasná domluva o společném angažmá mezi bratry z Chotěboře zatím neexistuje.

„Na to nedokážu odpovědět. Samozřejmě chceme udělat vše pro to, abychom se někdy potkali ve třech. Uvidíme, jak to bude pokračovat během dalších let,“ směje se bývalý útočník Pardubic a Českých Budějovic.

Do Brna přichází sedmatřicetiletý útočník v situaci, kdy Komety čeká obhajoba mistrovského titulu. Pro Tomáše Zohornu bylo zvláštní sledovat finále, ve kterém hráli Brňané proti Pardubicím, ve kterých strávil největší část kariéry.

Bylo to těžké, ale samozřejmě jsem to více přál bráchovi. Byl jsem přímo na sedmém zápase a tam jsem to prožíval opravdu hodně, byly to velké emoce,“ připomíná Zohorna sedmý zápas finálové série.

V dresu Komety už zažil Zohorna premiéru v přátelském utkání, brzy ho čeká taky první soutěžní. Čeští šampioni budou hrát už poslední srpnový víkend domácí zápasy Ligy mistrů.

„Moc se těším. Za poslední roky jsem vždycky hrál v týmu, který hrál Ligu mistrů a vím, že to jsou zajímavé, ale i těžké zápasy,“ dodává Tomáš Zohorna. V evropské soutěži Kometa na konci srpna přivítá švédský Brynäs a dánské Odense.

