Říha proti Rusům zkoušel novinku, brankář Hrubec byl za bod proti tak silnému týmu rád

Vítězná série skončila. Až v pátém zápase v sezoně čeští hokejisté prohráli. V Moskvě podlehli ve druhém zápase Channel One Cupu domácím Rusům 3:4 po nájezdech. I když ze začátku zápasu to vypadalo, že by domácí mohli mít zápas pod kontrolou. Moskva 20:49 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Hrubec v brance české hokejové reprezentace | Zdroj: Reuters

Čeští hokejisté poprvé v sezoně prohráli. I tak ale v Moskvě získali bod. Český gólman Šimon Hrubec inkasoval prakticky z první střely v zápase, do první přestávky pak inkasoval ještě jednou. Rusové měli v sestavě samozřejmě hvězdy KHL, které už právě Hrubec začíná poznávat i díky svému působení v KHL.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Miloš Říha tým i přes prohru s Ruskem chválil. Gólman Šimon Hrubec bod bere

„Poznávám ty hráče i podle obličeje, což pro mě ze začátku bylo těžké. Věděl jsem, že třeba Vadim Šipačov je šikovný a umí někoho najít, Kirill Kaprizov je takový hračička. Poskládali to nejlepší, co mohli a jsem rád, že jsme proti nim uhráli bod,“ řekl po zápase Radiožurnálu Hrubec.

Český tým dokázal špatně se vyvíjející zápas proto Rusům dokonce otočit z 0:2 na 3:2. A třeba i proto, že trenérský tým sáhl v průběhu k několika změnám v sestavě. Mluví o tom hlavní kouč Miloš Říha.

Říha zkoušel novinku

„Museli jsme něco udělat, trochu to ozdravit. Tomášek měl problémy, ta pětka hrála jakoby ve čtyřech. Beránek trochu oživil bratry Zohorny, kteří pak hráli výborně od poloviny zápasu a mohli ho klidně rozhodnout. Udělali jsme takovou novinku v oslabení a je vidět, že na to prostě hráči nejsou zvyklí, protože v klubech to musí dělat jinak,“ dodal Říha.

Čeští hokejisté podlehli domácímu Rusku 3:4 po nájezdech. Na Channel One Cupu poprvé prohráli Číst článek

Češi tak mají po dvou zápasech Channel One Cupu tři body. Což je stejně jako Švédové, kteří naposledy prohráli v Finy 1:5 a právě tenhle zápas v Moskvě přinesl nejzajímavější okamžik.

Když Švédové odvolali gólmana, tak přes celé kluziště skóroval finský brankář Tuohimaa při svém prvním reprezentačním startu v osmadvaceti letech.

Na turnaji zbývají dohrát dva zápasy. Češi nastoupí v neděli v Moskvě v poledne proti Švédům, Rusové budou s Finy v Petrohradu.