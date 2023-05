Třetí třetina byla od nás dobrá. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli, smutnil po porážce s Finskem Červenka

Česká hokejová reprezentace prohrála na úvod Českých her v Brně s Finskem 2:3 v prodloužení. Přitom měla velmi blízko zisku tří bodů - ještě necelou minutu před koncem vedla 2:1. Brno 10:05 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jiří Smejkal v akci během zápasu české hokejové reprezentace proti Finsku | Foto: Reuters, David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Zbytečně jsme ten zápas v podstatě ztratili v poslední minutě, kdy nám srovnali a potom jsme prohráli v prodloužení. Tohle bychom si měli pohlídat a takový zápas dovést do vítězného konce,“ mrzelo obránce Ronalda Knota.

Byl to právě on, kdo dokázal na začátku třetí třetiny svým premiérovým gólem za reprezentaci vyrovnat finský náskok z první třetiny.

Pak otočil skóre Roman Červenka, jenže právě český kapitán byl v poslední minutě vyloučen a z trestné lavice sledoval, jak Finové vyrovnali.

Přitom si ani po zápase vůbec nebyl vědom, že by se nějakého faulu dopustil. „Já jsem nic necítil. Jenom jsem mu přiblokoval hokejku, aby mohl Dominik Kubalík vyjet s pukem. Už je to pryč, nedá se nic dělat. Je to škoda, třetí třetina byla z naší strany dobrá a mrzí mě, že jsme to nedotáhli,“ smutnil na Radiožurnálu Sport Roman Červenka.

Po šesti výhrách v řadě tak museli Češi v přípravě skousnout první porážku. Po duelech s Německem, Slovenskem a Švýcarskem přišla od úřadujících mistrů světa.

„Je to pro nás výborná zkouška před mistrovstvím a myslím si, že oni mají kvalitní kádr každý rok, takže je dobré si říct, že jsme byli konkurenceschopní a hráli vyrovnanou partii. V některých částech zápasu jsme možná byli i lepší, což je určitě pozitivní,“ říká gólman Karel Vejmelka, který se do reprezentační branky vrátil poprvé od zápasu o bronz na loňském mistrovství světa.

Český tým čekají před letošním šampionátem ještě dvě zkoušky, v sobotu se Švédskem a v neděli se Švýcarskem.