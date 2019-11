Byli jsme tady dobře připravení a skvělá parta, říká o triumfu českých hokejistů gólman Will

Čeští hokejisté podruhé v historii vyhráli úvodní podnik sezóny Karjala cup. Pomohla jim k tomu výhra nad Ruskem 3:0. Velký podíl na vítězství nad Sbornou má gólman Roman Will, který po utkání přiznal, že Rusové na začátku utkání hodně tlačili.

„Očekávali jsme to a byli jsme na to připravení. Jsem rád, že jsme tak dobře zareagovali, protože se může stát, že má tým tak dobrý pohyb a zamkne vás, ale my jsme se z toho dostali,“ zhodnotil začátek zápasu sedmadvacetiletý brankář.

Svěřence trenéra Miloše Říhy poslal v 11. minutě zápasu do vedení gólem Jan Kovář, což přineslo do hry českého týmu i potřebné sebevědomí.

„Snažím se soustředit na svoji hru a i když v koutku duše vím, jaké je skóre, tak se snažím na to nedívat. Sebevědomí ale pak trochu roste, ale soustředil jsem se hlavně na sebe.“

Češi během zápasu hráli několikrát v oslabení, ale ani to Willovi nezabránilo, aby udržel čisté konto.

„Neskutečně jsme to uhráli. Ani bych neřekl, že měli vyloženou gólovku. Klobouk dolů před klukama, jak to ubránili. Já jsem opravdu neměl žádnou těžší práci,“ chválil své spoluhráče.

Národní tým od začátku turnaje nedostal v oslabení ani jeden gól a i to svědčí o kvalitě reprezentačních brankářů.

„Je to o každém hráči v našem týmu. Ať je to hráč, nebo i třetí gólman Karel Vejmelka, který nenastoupil. Tento turnaj jsme pomohli klukům my a příště to zase může být naopak. Jsem rád, že jsme vyhráli," zhodnotil týmový výkon rodák z Plzně.

Češi se z triumfu na Karjala Cupu radují teprve podruhé v historii a Will moc dobře ví, co bylo klíčem k úspěchu.

„Byli jsme dobře připraveni od trenérů, měli jsme tu dobrou partu kluků, kteří byli soustředěni na každý trénink a na každý zápas. I když byla dneska už trochu znát únava, tak jsme odehráli dobrý zápas,“ dodal brankář reprezentace Will.