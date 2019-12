Trenér Říha po prohře se Švédskem kritizoval. ‚Někteří hráči o sobě budou muset přemýšlet,‘ řekl

Dva zápasy v Moskvě a dvě prohry. Čeští hokejisté na závěr Channel One Cupu prohráli se Švédskem 1:3. Národní tým tak na turnaji získal tři body a po ruském vítězství 2:0 pod širým nebem v Petrohradu nad Finskem skončil v turnaji na posledním čtvrtém místě. Trenér Miloš Říha Radiožurnálu sdělil, že s vystoupením některých svěřenců spokojený nebyl. Moskva 20:22 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha | Foto: Jaroslav Legner / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Seveřané rozhodli o svém vítězství ve druhé třetině, kdy dali do Langhammerovi branky dva góly. Podle Říhy se hráči národního týmu dopouštěli zbytečných chyb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Miloš Říha po prohře se Švédskem kritizoval některé hráče národního týmu

„Byl to jeden z těch špatných zápasů. Hlavně prvních čtyřicet minut jsme dělali obrovské chyby, bylo to bez nasazení. Na celém turnaji jsme si ty zápasy prohráli vlastními hloupostmi a poztráceli body ve všech třech zápasech," litoval jedenašedesátiletý kouč.

Nasazení chybělo, chyby ne

Podle něj chybělo některým jeho svěřencům nasazení a nebyl spokojen s tím, že neplnili taktické úkoly. „Nasazení a přístup. Zaspali jsme to, nebruslili jsme dobře a dělali stejné chyby. Hráči neplnili to, co jsme po nich chtěli a z toho vyplynulo i dnešní vedení Švédska na 2:0. Oni těch střel zase tolik neměli, my jsme je přestříleli, ale až v poslední třetině.“

Po čtyřech výhrách od začátku sezony se druhá porážka za sebou začala rodit ve druhé třetině. Tým vedený kapitánem Jakubem Jeřábkem inkasoval nejprve z hole Dennise Rasmussena, následně se prosadil ještě Malte Strömwall.

Další gól už Marek Langhamer nedostal, Češi se dostali ve třetí části na dostřel díky Hynku Zohornovi, ale více toho už nestihli. Prázdnou branku při power play trefil ještě Rasmussen.

„My jsme ten turnaj mohli klidně vyhrát, byli jsme lepší v prvních dvou zápasech a kdybychom udrželi nasazení, tak jsme vyhráli. Ty tři body jsou pro nás málo,“ myslí si Říha.

„Někteří hráči o sobě budou muset popřemýšlet, jinak na nich nemůžeme stavět. Chybělo nám pět klíčových hráčů, ale jsou tady další jako je Dmitrij Jaškin, Andrej Nestrašil, Jiří Sekáč a od nich jsem to očekával, ale neviděl,“ dodal.