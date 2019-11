Je pro nás důležité, aby nás soupeři začali brát vážně, hodnotí triumf na Karjala Cupu trenér Říha

Už sedm let čeká český hokej na medaili z mistrovství světa. A třeba se jí dočká už na tom nadcházejícím. Sezóna národního týmu začala optimisticky. Reprezentace - po dobrých výkonech - vyhrála podruhé v historii Karjala Cup.

„Proti loňské sezoně naše sestava získala trochu víc respektu. A po tom úspěchu na mistrovství světa a ti přesvědčili, že by chtěli takový hokej.

To, co jsme vymysleli, tak jsme se přesvědčili, že funguje a to je důležité pro nás i pro ně,“ vyzdvihuje trenér Miloš Říha systém a styl hry, kterými se národní tým pod jeho vedením prezentoval na světovém šampionátu v Bratislavě a navázal na to i v úvodu nové sezóny na Karjala cupu.

Pozitivem je, že Říhův rukopis funguje a jak ukázal uplynulý týden i bez posil z NHL. To táhne hráče do reprezentace. „Už se to rozkřiklo a všichni chtějí reprezentovat. Těší se na to, ale netvrdím, že to je kvůli nám.“

Trenér Říha měl i díky tomu k dispozici na Karjala Cupu velmi silný tým. Na poměry Euro hockey tour až nebývale silný. Jaškin, Šustr, Sedlák, ale také Nestrašil, by v minulosti ze zámoří necestovali, teď hrají v Evropě.

Byli jsme tady dobře připravení a skvělá parta, říká o triumfu českých hokejistů gólman Will Číst článek

Někdo může namítnout, že opačným směrem tolik hráčů neodchází a tak pro mistrovství přijede ze zámoří méně posil. Jenže ani to nemusí být na škodu. Finové vloni ohrávali v Euro hockey tour hokejisty, kteří i bez výrazného doplnění hráči z NHL, získali v Bratislavě zlato. A tahle filosofie se líbí i vedení českého týmu

„Chceme hráče naučit vyhrávat. Každý, kdo je v kabině, tak chce vyhrát a to je důležité pro nás i celý český hokej, aby nás začali soupeři brát vážně a měli z nás respekt,“ říká Miloš Říha.

Vítězství na Karjala Cupu je úspěchem, který nemá smysl přeceňovat, ale dává naději, že na konci sezóny si český hokej získá na světovém šampionátu po letech respekt soupeřů, potvrzený roky zapovězenou medaili.