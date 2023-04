Jalonen pro odvetu s Rakouskem obmění sestavu. Obejít se musí bez zraněného kapitána Červenky

‚Teď to bolí, ale zpětně budeme rádi,‘ hodnotí druhé místo brankář Machovský. Čeká ho hledání angažmá

„Někteří lidé mi psali, že už to mám radši zabalit, že už na to nemám. Nakonec se to ale obrátilo, Hradec mi důvěřoval. Za to jsem byl strašně rád a doufám, že jsem je nezklamal,“ říká zkušený gólman.