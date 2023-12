Bez zraněného Jiříčka a se změnami v útoku. Čeští junioři se pokusí proti Norům napravit úvodní prohru

„Adamovo zranění kolena je bohužel tak vážné, že nemůže pokračovat v turnaji. Odlétá do Česka a ve čtvrtek má magnetickou rezonanci. Tam se buď potvrdí, nebo vyvrátí, co si myslí náš doktor, a uvidíme, co bude dál,“ komentoval trenér hokejistů do 20 let Patrik Augusta.

„Je mi to líto, protože zranění v prvním zápase je vždycky těžké, ale věřím, že se z toho oklepe. Má všechno před sebou. Je to komplikace hlavně pro něj. My tady máme hráče, kterým věřím, že ho budou schopní nahradit,“ dodal po středečním dopoledním rozbruslení Augusta, který už před šampionátem přišel o druhého pravorukého obránce Vojtěcha Porta. Neznamená to ale, že by český tým najednou musel nastupovat jen s pěti zadáky.

Změny v sestavě

„Měli jsme dvě volná místa v soupisce a doplnili jsme dva obránce. Místo Adama Jiříčka tak můžeme okamžitě nasadit jiného obránce. To je nové pravidlo, díky kterému nemusíme okamžitě hrát bez jednoho obránce,“ je alespoň částečně rád český kouč poté, co mohl přidat Tomáše Galvase a Matěje Prčíka, tedy zbylé beky, kteří s týmem dosud pouze trénovali.

Navíc měla reprezentace ještě jedno místo pro útočníka, které trenéři zaplnili Adamem Židlickým. Vedle vynucených změn v obraně přijde proti Norům i promíchání útoků, třeba toho elitního Šapovaliv-Kulich-Šalé. „Zkusíme rozložit ofenzivní sílu do víc formací,“ prozradil Augusta.

Proti Norům s výrazně obměněnou sestavou.

Bránu bude znovu strážit Michael Hrabal, první zápas na šampionátu čeká hned na trojici hráčů. #NORCZE #ceskyhokej #narodnitym #WorldJuniors

Bojovní Norové

Jedno je ale jisté - papírově nejslabší tým skupiny z Norska nebude jednoduchým soupeřem. Severské mužstvo na úvod mistrovství potrápilo favorizované Američany, se kterými hrálo přesně polovinu utkání bez branek.

„Musíme se vyrovnat s jejich fyzickou hrou a kompaktností. Musíme si také dávat přesnější přihrávky a být víc pospolu. Proti Slovensku tam byla spousta situací, kdy jsme měli veliké mezery mezi útočníky a obránci kvůli špatnému pohybu,“ popsal tak Augusta, co musí český tým změnit.

Jestli junioři napraví neúspěšný vstup do mistrovství světa, uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, na Radiožurnálu pak v reportážních vstupech. Duel Česko-Norsko začne v 17 hodin.