Úspěšný rok hokejového kapitána. Červenka získal titul mistrů světa i státní vyznamenání

„Obrovský rozdíl. Když jsem vyhrál poprvé, tak mi bylo 23, 24 let a člověk to vidí tak, že bude vyhrávat ob sezonu, neváží si toho tolik, jako dnes. Tím, že to bylo doma v tom pokročilém věku, tak je to skvělé,“ říká osmatřicetiletý Roman Červenka.

Přitom kalendářní rok 2024 pro něj nezačal dobře. S Raperswilem se sice na poslední chvíli vyhnul boji o záchranu, ale ani nepostoupil do play-off švýcarské ligy. Už šest týdnů před šampionátem se tak hlásil trenéru Radimu Rulíkovi na vůbec prvním kempu.

„Samozřejmě jsem nechtěl, aby týmová sezona byla takhle krátká. Ale na druhou stranu se to dá využít k tomu, že se člověk může lépe připravit a bude zároveň odpočatý a připravený na nároďák. Nebo aspoň doufám,“

Tohle přání Červenkovi vyšlo na výbornou. V roli kapitána dokázal nejen být lídrem kabiny, ale táhnul národní tým i na ledě.

Červenka byl se třemi góly a osmi asistencemi nejproduktivnějším českým hráčem na mistrovství. Individuální statistiky ho ale nezajímaly. Tým provedl turnajem bez jediné prohry v základní hrací době až do finále. V něm čekalo českou reprezentaci Švýcarsko, kde Červenka posledních osm let hrál.

„Nechtěl jsem se vracet do Švýcarska s tím, že by mě v takovém zápase porazili. Takže jsem rád, že jsme ten nejdůležitější zápas, co jsem s nimi za poslední dobu hráli, zvládli. Já mu to pak říkal: ‚Už dělej, já to nevydržím‘,“ smál se kapitán české reprezentace, když si vzpomněl, jak po druhé třetině stále bezgólové zápasu říkal Davidu Patrňákovi, aby už konečně dal gól. To se povedlo, Češi získali zlato a začalo se slavit, a to i na zaplněném Staroměstském náměstí.

„Je nádherné, jak sport dokáže zbláznit republiku a spojit lidi, že se v tu dobu na něčem shodnou a jsou zajedno, je to úžasné. A když je člověk součástí, má na tom nějakou zásluhu a vidí to před sebou, tak je to úžasný pocit,“

Tím ale Červenka svůj zážitky nabitý rok nekončil. Přišel čas přebírat ceny. V anketě Sportovec roku se sám umístil v nejlepší desítce mezi jednotlivci a pak převzal cenu i pro Nejlepší kolektiv roku 2024. Největší pocty se ale útočníkovi Pardubic dostalo 28.října.

I jako nositel státního vyznamenání baví Červenka dál svým uměním na ledě. Před novou sezonou se po osmi letech vrátil v dresu Pardubic do české extraligy, je na špičce kanadského bodování soutěže a reprezentační trenér Rulík s ním dál počítá pro národní tým.