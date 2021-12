Krejčí se po návratu do reprezentace seznamuje se spoluhráči, Pyrochta přiletěl z Finska narychlo

Poprvé od čtvrtfinálové prohry proti Spojeným státům na hokejovém mistrovství světa v roce 2018 nastoupí za český národní tým útočník David Krejčí. V rámci turnaje Channel One Cup v Praze a Moskvě odehraje olomoucký útočník zítřejší domácí utkání proti Finsku. Praha 9:26 15. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Krejčí s trenérem Filipem Pešánem | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Je hodně příjemné být zase v nároďáku a hodit na sebe ten dres. Strašně se těším na zápas. Je tu hodně kluků, které neznám, některé znám jen podle jmen, možná mi tedy pár dní potrvá, než si dám jména a obličeje dohromady. Na to jsou ale nejlepší zápasy, tam se poznáme nejvíc,“ řekl David Krejčí Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře českých hokejistů před začátkem Channel One Cupu

K pětatřicetiletému vítězi Stanley Cupu z roku 2011 přiřadil kouč Filip Pešán do útočné formace další bývalé hráče NHL - Sparťany Michal Řepíka a Vladimíra Sobotku. Z důvodu karanténních opatření některých hráčů dostal na poslední chvíli reprezentační pozvánku i Filip Pyrochta z finské ligy. O účasti na turnaji mu přitom asistent trenéra Jaroslav Špaček řekl teprve dva dny před srazem.

„Najednou vidím na telefonu, že mi volá české číslo, dozvěděl jsem se to vlastně pozdě večer. Hned druhý den jsem v půl šesté večer letěl z Helsinek, kam jsem to měl ještě tři hodiny cesty od nás z Lappeenranty. Bylo to tedy hodně narychlo, bral jsem s sebou i celou rodinu, ale zvládlo se to,“ popisoval Pyrochta.

Útočník Gulaš měl pozitivní test na covid. Opustil sraz hokejové reprezentace, se kterou trénoval Číst článek

Silnou trojici brankářů pak vedle Marka Mazance a Šimona Hrubce tvoří i Roman Will z Čeljabinsku, ve kterém teď v KHL prožívá úspěšnou sezónu.

„Jakmile skončí sezona, tak se připravuji na další. Celé léto dřu, abych pak odchytal co nejvíce zápasů, takže v tomto případě žádná únava není. Tím, že je turnaj v Rusku, je navíc pro kluby při současné situaci daleko jednodušší nás uvolňovat,“ říká Will.

Všechny české zápasy v pořadí druhého turnaje letošní Euro Hockey Tour odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy.