Češi byli po prohře se Švédy rádi za plnou halu. ‚Věřím, že se hokej zase vrátí k normálu,‘ říká Pešán

Půl roku po mistrovství světa je tu hokej na mezinárodní úrovni s fanoušky na tribunách. Když nyní čeští hokejisté navlečou reprezentační dres, můžou si na Karjala Cupu užívat plné tribuny. Ve švédském Linköpingu je při prohře 1:4 s domácími hokejisty přivítala téměř vyprodaná hala. A Čechům ani tolik nevadilo, že hlediště fandí soupeři. Linköping 11:14 11. listopadu 2021

„Když je prázdný hlediště, je to doslova jako v divadle, není tam žádná atmosféra,“ říká Jakub Flek.

To ale pro úvodní zápas Karjala Cupu rozhodně neplatilo. Saab Arenu zaplnilo sedm a půl tisíce diváků, do kapacity haly chyběla na jihu Švédska tisícovka. A třeba brankář Petr Kváča má za sebou zkušenost z minulého mistrovství světa v Rize, kde byl jako třetí brankář v civilu jedním z mála přihlížejících z tribun světového šampionátu. Teď si mohl atmosféru prvního turnaje nové sezony užívat z brankoviště.

„V Česku jsme zvyklí na takové ty skalní fanoušky, co mají bubny a transparenty a všechno podobné... Nejdřív jsem si tady myslel, že fanoušci budou potichu, protože jsem žádné bubny. Ale pak začali křičet a já jsem si uvědomil, jak super je, že jsou tu zase diváci. Je to věc, co vás žene dál a nakopne, abyste předvedli maximum,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Radiožurnál Kváča.

Český tým to sice na úvod turnaje tolik nenakoplo, ve Švédsku prohrál 1:4, ale na něco podobného se může těšit v sobotu v Helsinkách, kde nastoupí proti domácím Finům. Nezklamali ale na úvod Karjala Cupu ani Švédové. Na druhou stranu se není čemu divit, před domácím publikem se hokejisti se třemi korunkami na hrudi teď dlouho nepředstaví.

„Popravdě ani nevím, jaké tady mají opatření proti covidu. Ale že přijde tolik lidí, jsem nečekal,“ řekl Kváča.

„Obecně mi ve Švédsku přijde, jako kdyby tady covid neexistoval. Hotely i restaurace jsou plné, lidé chodí bez respirátorů a roušek, ten život se tady prostě moc nezastavil, což bylo vidět i na návštěvě. Pro mě to bylo po několika letech zápas před vyprodaným stadionem, všichni jsme si to užili a věřím, že se hokej brzy vrátí k normálu,“ navazuje na brankáře Kváču trenér národního týmu Filip Pešán.

Kromě sobotního utkání s Finskem, bude hrát reprezentace na Karjala Cupu ještě v neděli proti Rusům. Čtvrtek má vyhrazený na trénink a také na přesun ze Švédska do Finska.