Šlégr se stal generálním manažerem hokejové reprezentace, ve funkci nahradí Nedvěda

Novým generálním manažerem hokejové reprezentace se stal Jiří Šlégr. Bývalý vynikající obránce, olympijský šampion, mistr světa a vítěz Stanleyova poháru nahradí Petra Nedvěda, který před sezonou u týmu na vlastní žádost skončil. Český svaz ledního hokeje (ČSLH) o tom informoval v tiskové zprávě. Praha 17:15 10. října 2024

Nový generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Jako hokejový hráč dosáhl Jiří Šlégr úplného maxima, mluví perfektně anglicky, je to férový člověk a má obrovský rozhled, co se týče hokeje. Za mne je to na tuto pozici ten správný člověk,“ uvedl prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

Třiapadesátiletý Šlégr působil po skončení hráčské kariéry v manažerských i trenérských funkcích v Litvínově. Byl i členem výkonného výboru ČSLH a před dvěma lety i Hadamczikovým soupeřem ve volbě prezidenta svazu.

„Úlohou generálního manažera je mimo jiné stmelit celý tým, což se ukázalo při posledním úspěchu na mistrovství světa. Na toto bych chtěl určitě navázat a pomoct vytvořit takovou partu, která by tento úspěch zopakovala,“ řekl Šlégr po čtvrtečním jednání výkonného výboru ČSLH, kde byl do funkce oficiálně potvrzen.

„Jako hráč jsem reprezentoval Českou republiku vždy hrdě a s pokorou, stejně tak budu přistupovat i k tomuto svému novému angažmá,“ dodal Šlégr.

Hokejový svaz zároveň oznámil, že vedle Nedvěda v realizačním týmu kouče Radima Rulíka skončil z rodinných důvodů i Martin Havlát, jenž byl Nedvědovým asistentem.