Plekanec piluje s reprezentací buly. ‚Je to důležitý detail, který může rozhodnout zápas,‘ popisuje

Hokejová reprezentace se chystá na svůj první turnaj sezony. Ve Švédsku a Finsku, kam se za zápasy Karjala Cupu přesune ve středu, bude národní tým těžit i z rad nového asistenta trenéra Tomáše Plekance. Växjö (Švédsko) 14:48 7. listopadu 2023

„Je to nezvyk. Jako trenéra jsem ho nikdy neměl, ale jsem rád, že jsme se zase potkali na ledě,“ říkal po prvním tréninku Adam Kubík, který ze spolupráce s Tomášem Plekancem na ledě těžil celou minulou sezonu v dresu Kladna.

Teď se oba potkali při svých premiérách v národním týmu. Kubík při té hráčské, Plekanec při trenérské. Zkušený centr hned předával své zkušenosti, a to v činnosti, kterou uměl jako hráč možná nejlépe ze všech – buly.

„Těch vhazování je v zápase strašně moc a každé může rozhodnout. Je to důležitý detail,“ popisoval Tomáš Plekanec. I kvůli těmhle detailům ho oslovil Radim Rulík a nabídl mu místo svého asistenta. A tak Tomáš Plekanec házel na led jeden puk za druhým a centrům reprezentace radil, co by na soupeře mělo platit. Ti jeho slova doslova hltali.

Bývalí soupeři

„Samozřejmě jak bylo mnohokrát napsáno, tak tohle ho zdobilo. Jedině vítám, že tady je. Bavili jsme se i o tom, jak hrál proti mně. Popisoval mi i akce, které proti mně hrál a vysvětloval mi je. Tímhle se mi snažil pomoct,“ popisoval konkrétní rady Tomáše Plekance ještě v minulé sezoně jeho soupeř v dresu Plzně a dnes útočník Ilvesu Tampere Petr Kodýtek.

Poprvé si rady nového asistenta bude moci vyzkoušet v zápase ve čtvrtek, kdy národní tým nastoupí ve Växjö proti domácímu Švédsku.