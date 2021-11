Český hokejový tým na zápas s Finskem připravuje hlavně první dva útoky, chce si tvořit více šancí

Hokejová reprezentace má před sebou o víkendu dva zápasy Karjala Cupu v Helsinkách. Po úvodní prohře se Švédy minimálně pro příští utkání s domácími Finy nebude favoritem. Co může být malé plus, je to, že Češi měli o den víc na trénink. Helsinky 16:35 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Filip Pešán na tréninku české hokejové reprezentace | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Po prohře člověk úplně nechce moc dlouho trávit čas bez dalšího zápasu, takže já bych spíš přivítal, kdybychom hráli hned ve čtvrtek,“ říkal ještě v Linköpingu po středeční prohře prohře s domácími Švédy trenér národního týmu Filip Pešán.

Češi od té doby stihli dva delší tréninky, jeden ještě ve Švédsku, druhý v pátek v Hartwall Areně. Sestava se mění jen minimálně, a tak spolu budou dál hrát parťáci ze Sparty v jednom útoku - David Kaše, Michal Řepík a Filip Chlapík.

„Můžeme hrát lépe než proti Švédsku, byl to náš první zápas. Něco jsme si k tomu řekli, takové detaily, co bychom chtěli hrát, abychom se udrželi v útočném pásmu a vytvořili si gólové šance,“ říká Chlapík.

Jedna z věcí, kterou trenéři svým svěřencům vyčítali, bylo to, že se hráči nedokázali v útočné třetině dostat do nadějných a nebezpečných střeleckých pozic. V útoku tří Sparťanů není pevně dané, kdo má být ten, kdo šance připravuje a kdo je jasný střelec. V něčem to ale pro tuto trojici nové může být. I když spolu hrají v klubu, v jednom útoku za Spartu nenastupují.

„Většinou je to tak, že se bavíte o těch situacích s jednou lajnou. S Davidem už jsem nějaké zápasy odehrál, s Řepou jen jeden, ale i tak se bavíme, ve Spartě jsme spolu na přesilovkách a tušíme, co od toho druhého čekat,“ říká Chlapík.

Češi dali zatím na turnaji jeden gól, dal ho právě Sparťan Chlapík. Proti domácím Finům by se mohla prosadit třeba i další formace, ve které hrají Matěj Blümel, Matěj Stránský a Michael Špaček. Poslední jmenovaný sice nebyl na tréninku ve Švédsku, dneska už na led Hartwall Areny naskočil.

A právě tahle trojka by také mohla být nebezpečná. „V loňském ročníku si vytvářeli hodně šancí, dávali možná nejvíc gólů v přesilovkách, hlavně ta dvojička Stránský se Špačkem. Je těžké je trhat, jsou to lídři, na které se můžeme spolehnout v každém zápase,“ říká asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Jak se povede českému týmu komplet - nejen při pohledu na dva z útoků - začneme zjišťovat v sobotu v 17.00, kdy začne utkání Finsko - Česko.